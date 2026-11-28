L’Agence jamaïcaine de protection de l’enfance et des services familiaux (CPFSA) a reçu plus de 12 600 signalements d’abus sur des enfants entre janvier et octobre 2026, après plus de 14 600 signalements enregistrés en 2025.

Parmi les signalements de cette année figuraient 2 737 cas d’abus sexuel, 3 328 cas d’abus physique, 1 538 cas d’abus émotionnel et 5 108 cas de négligence.

Le directeur général par intérim de la CPFSA, le Dr Warren Thompson, a communiqué ces chiffres lors du webinaire récent organisé par l’agence à l’occasion de la Journée mondiale de la prévention des abus envers les enfants, sous le thème « Le problème des abus sur les enfants en Jamaïque : repérer, arrêter ! ».

« Derrière ces chiffres se cachent des enfants dont l’expérience nous rappelle que l’abus n’est pas une question abstraite. Il touche des vies réelles et ses répercussions peuvent s’étendre bien au-delà de l’enfance. Nous ne pouvons pas détourner le regard, et nous ne pouvons pas supposer que quelqu’un d’autre interviendra ou qu’un jour une situation deviendra tout simplement impossible à ignorer », a déclaré Thompson.

Il a souligné que la protection des enfants exige un effort collectif, appelant les Jamaïcains à rester informés, vigilants et disposés à intervenir lorsqu’ils soupçonnent des abus.

Thompson a également révélé que 53 enfants jamaïcains ont perdu la vie dans des circonstances tragiques et violentes entre novembre 2025 et octobre 2026. Parmi ces décès, 13 ont été des meurtres, huit des noyades, six se sont suicidés, deux sont morts dans des incendies et 24 ont perdu la vie dans des accidents de circulation.

« Chacun de ces enfants avait une vie devant lui, pleine d’espoirs, de possibilités et d’un avenir qui aurait dû leur appartenir, » a-t-il déclaré.

« Leurs décès ont laissé des familles et des proches dans une douleur inimaginable et devraient nous amener tous à réfléchir à tout ce que nous devons faire de plus pour protéger les enfants de Jamaïque. Chaque perte est déchirante et, en tant que nation, nous devons être plus vigilants, plus réactifs et plus déterminés à créer un environnement où chaque enfant peut vivre, grandir et s’épanouir en toute sécurité. »

Le webinaire a réuni des professionnels de la protection de l’enfance et des forces de l’ordre pour examiner la prévalence des abus et de la négligence en Jamaïque, informer le public sur la reconnaissance des signes de maltraitance et mettre en évidence les conséquences juridiques pour ceux qui commettent des actes à l’encontre des enfants.

La Journée mondiale de la prévention des abus envers les enfants est observée annuellement le 19 novembre afin de sensibiliser et de renforcer les efforts de prévention de la violence contre les enfants.

La CPFSA commémore chaque année cette journée par des initiatives d’éducation publique et de plaidoyer, notamment des veillées aux chandelles, des marches menées par des enfants et une course-marche de 3 km.