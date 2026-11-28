Haïti prévoit de reprendre les vols commerciaux en décembre à l’aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince, après une suspension prolongée due à l’insécurité, a annoncé vendredi le directeur général de l’Agence Nationale des Aéroports (AAN), José Bernard Mathias Schettini.

« Nous sommes convaincus que l’aéroport va rapidement reprendre ses activités normales », a déclaré Schettini lors d’une conférence de presse.

« Quand je dis bientôt, je ne parle pas de six mois, mais de bien plus tôt. Je crois que l’aéroport sera en mesure de fonctionner normalement. Je n’ai pas dit qu’il rouvrirait, car il est déjà ouvert. Mais il pourra accueillir des vols au départ et à l’arrivée comme d’habitude. Je ne veux pas m’emballer, mais d’ici décembre, nous commencerons à avoir des vols à destination de Port-au-Prince », a-t-il déclaré.

L’officiel a souligné que les compagnies aériennes disposant de licences américaines pourraient effectuer les premières opérations.

« L’aéroport de Port-au-Prince n’a aucun problème technique. Nous avons collaboré avec l’Administration de la sécurité des transports (TSA) des États-Unis, qui assure le fonctionnement des aéroports. Nous avons obtenu cela pour Cap-Haïtien (au nord d’Haïti), Port-au-Prince et Les Cayes (au sud-ouest). Pour le moment, nous n’avons pas de problèmes de sécurité, contrairement à ce que certains affirment », a-t-il déclaré.

Cependant, Schettini a indiqué que la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a exprimé des réserves concernant certains vols à l’aéroport de Port-au-Prince.

Le directeur général de l’AAN a rappelé qu’en 2024, il y avait deux épisodes majeurs: une interruption du 4 mars au 19 mai, puis un second en novembre, lorsque trois avions commerciaux américains ont été touchés par des tirs au sol alors qu’ils évoluaient dans l’espace aérien de Port‑au‑Prince, ce qui a entraîné une suspension des vols commerciaux.

Cependant, l’aéroport continue de recevoir des vols humanitaires et militaires, ainsi que des vols à destination du Brésil.

Le 1er novembre, American Airlines, l’une des compagnies touchées en novembre 2024, a repris ses vols, un appareil en provenance de Miami arrivant à Cabo Haitiano, au nord du pays.

En s’adressant à la presse, Schettini a également présenté un aperçu des travaux réalisés pendant la période d’interruption des activités de l’aéroport et a annoncé de nouveaux projets pour les aéroports de Port-au-Prince et de Cap-Haïtien.

À plusieurs occasions, le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a annoncé la reprise des vols commerciaux à l’aéroport international Toussaint Louverture, mais cela ne s’est pas réellement produit.