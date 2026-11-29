Les Bahamas ont adhéré formellement à l’accord établissant le Centre caribéen pour le changement climatique (CCCCC), renforçant ainsi son partenariat avec l’institution régionale et élargissant les opportunités de financement climatique et d’initiatives de résilience.

Le pays a adhéré à l’accord le 15 octobre 2026, lors d’une réunion des ministres de l’environnement et du développement durable de la CARICOM, réunis dans le cadre d’une session du Conseil pour le Commerce et le Développement Économique (COTED).

Cette démarche formalise une relation de longue date entre les Bahamas et le CCCCC, qui coopèrent sur des initiatives liées au climat depuis la création du centre en 2005.

Le premier ministre bahamien Philip Davis a salué cette évolution, la décrivant comme une étape supplémentaire vers une intégration régionale accrue.

« Maintenant que nous avons formalisé cet accord, cela compte énormément pour moi. Car pour moi, l’intégration caribéenne a toujours fait partie de mon programme et chaque pas vers l’adhésion à des institutions est quelque chose que j’embrasse », a déclaré Davis.

Le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles, Zane Lightbourne, a décrit le CCCCC comme « un ami des Bahamas dès ses origines ».

« Cette adhésion était longue à venir et reflète notre engagement ferme en faveur d’une action climatique pratique, coordonnée régionalement et adaptée aux réalités des Petits États insulaires en développement », a déclaré Lightbourne.

« Nous voyons cela comme un partenariat opérationnel qui nous aidera à transformer les objectifs climatiques en résultats mesurables pour nos communautés, nos écosystèmes et notre économie. »

Au fil des années, le CCCCC a collaboré avec les Bahamas pour avancer les priorités climatiques nationales, renforcer les capacités institutionnelles et améliorer l’accès au financement climatique international. Le partenariat a soutenu plus de huit projets et initiatives liés au climat, représentant environ 7 millions de dollars américains de financement.

Le directeur exécutif du CCCCC, le docteur Colin Young, a déclaré que l’adhésion formelle permettrait à l’institution et aux Bahamas d’élargir leur collaboration pour s’attaquer aux effets du changement climatique.

« Nous accueillons avec enthousiasme ce renforcement du partenariat avec les Bahamas et nous réjouissons à l’idée de servir le gouvernement et le peuple des Bahamas conformément à notre mandat et à notre vision de bâtir une région caribéenne résiliente et durable pour tous », a déclaré Young.

« Cette adhésion reflète la confiance placée dans le CCCCC et renforce notre engagement commun à faire en sorte que le CCCCC puisse continuer à remplir son mandat pour les décennies à venir. »

Le centre soutient actuellement les Bahamas via le projet Avancer la planification nationale d’adaptation dans les Bahamas (BAH-NAP), qui a obtenu environ 3 millions de dollars US de financement.

Approuvé le 18 février 2025, le projet vise à renforcer la résilience climatique à long terme du pays en intégrant des stratégies d’adaptation au climat dans les politiques nationales et les cadres de planification.

Le CCCCC a indiqué que le partenariat formel aiderait les Bahamas à mobiliser un financement international climatique supplémentaire à un moment où les impacts du changement climatique se manifestent avec une plus grande fréquence et intensité.

L’adhésion devrait aussi renforcer la coopération dans des domaines tels que l’assistance technique, la protection de la biodiversité et l’élaboration de mesures visant à protéger les communautés vulnérables.