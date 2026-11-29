Les entreprises et les consommateurs des Caraïbes pourraient être confrontés à des coûts supplémentaires d’expédition de 3,6 milliards de dollars américains entre 2028 et 2035, en raison de propositions de régulations internationales visant à réduire les émissions du secteur maritime mondial, selon une étude récente de l’Organisation du secteur privé de la CARICOM (CPSO).

L’étude avertit que le cadre Net-Zéro proposé par l’Organisation maritime internationale (OMI) pourrait faire augmenter le coût des importations maritimes dans les Caraïbes de 14 pour cent d’ici 2035, ajoutant environ 761 millions de dollars d’expédition à cette année-là seulement.

Les résultats ont été rendus publics avant la 85e session du Comité de protection de l’environnement marin (MEPC) de l’OMI, qui s’ouvre à Londres le 30 novembre.

Le directeur général et directeur technique de la CPSO, le Dr Patrick Antoine, a déclaré que l’organisation soutient les efforts visant à atteindre zéro émission nette dans le secteur du transport maritime, mais s’inquiète du fardeau financier disproportionné que les mesures proposées pourraient imposer aux économies caribéennes.

« La CPSO soutient le transport maritime à zéro émission nette. Cependant, nous ne soutenons pas un texte qui facture intégralement une région confrontée à des impacts négatifs disproportionnés et laisse à décider plus tard ce qui revient ensuite. Il ne peut y avoir de cadre OMI-NZF sans garanties pour la CARICOM », a-t-il déclaré.

L’étude, qui analyse l’impact économique potentiel sur douze États membres de la CARICOM, estime que le coût à l’arrivée des biens importés pourrait augmenter d’environ 2,5 % avant que des droits de douane supplémentaires ne soient pris en compte.

Elle prévoit également que les importations réelles pourraient être inférieures de 2,9 milliards de dollars américains, soit 9,5 %, en 2035 par rapport à ce qu’elles auraient été autrement, les importations alimentaires pouvant diminuer à elles seules de 312 millions de dollars.

La CPSO a indiqué que l’accès limité des Caraïbes à des carburants marins alternatifs et à des infrastructures de soutien rendrait difficile pour les compagnies maritimes desservant la région de passer à des carburants plus propres avant le milieu des années 2030.

Sans un réseau régional de ravitaillement pour les carburants alternatifs et avec une disponibilité limitée de navires adaptés, les compagnies maritimes devraient répercuter ces coûts supplémentaires sur les importateurs par le biais de surcharges de fret.

L’impact pourrait être particulièrement sévère pour sept économies insulaires dépendantes du tourisme, où les importations réelles pourraient diminuer de 6,6 à 9,5 %. Les îles plus petites, desservies par moins de routes maritimes, pourraient également voir leurs services d’expédition réduits ou interrompus.

L’organisation a noté que ses estimations couvrent uniquement les importations et ne tiennent pas compte des coûts supplémentaires liés à l’exportation des Caraïbes.

La CPSO a également examiné quatre propositions alternatives présentées avant la prochaine réunion de l’OMI. Elle estime que les coûts supplémentaires d’expédition entre 2028 et 2035 pourraient atteindre 3 milliards de dollars américains selon la proposition du Japon et 4,8 milliards de dollars selon celle de Tuvalu.

Des estimations préliminaires pour les propositions du Brésil et du Libéria sont nettement plus faibles, soit environ 700 millions et 500 millions de dollars américains, respectivement. Cependant, aucune de ces propositions ne garantit que les fonds collectés seraient restitués aux Caraïbes.

Selon l’étude, les paiements de la CARICOM en 2030 pourraient représenter environ 2 pour cent des revenus prévus pour le Fonds Net-Zéro de l’OMI, malgré le fait que la région ne représente que 0,12 pour cent des importations mondiales.

Les règles régissant la distribution de ces fonds restent à établir.

La CPSO appelle à des garanties qui reconnaissent l’impact disproportionné sur les Petits États insulaires en développement des Caraïbes (PEID), à garantir une part du financement pour la région et à permettre une mise en œuvre progressive des mesures d’émission sur les itinéraires maritimes desservant les pays des Caraïbes.

Elle propose également que la région reçoive au moins autant de financement qu’elle y contribue par les charges sur les importations et les exportations, identifiant la Banque de développement des Caraïbes comme canal potentiel pour gérer ces fonds.

Malgré les défis, Antoine a déclaré que la transition vers un transport maritime plus propre pourrait offrir des opportunités économiques pour les Caraïbes si des investissements sont réalisés dans des navires, des approvisionnements en carburants alternatifs et des infrastructures de soutien.

« Il s’agit d’un programme d’investissement autant que d’une position de négociation », a déclaré Antoine. « La CARICOM peut être un fournisseur de carburants marins plus propres, et pas seulement un payeur de charges de carbone. Mais l’infrastructure, les navires et le financement doivent venir en premier, et le secteur privé est prêt à aider à combler le fossé qui existe. »

La réunion MEPC est programmée du 30 novembre au 3 décembre, le cadre devant revenir pour une décision lors d’une session extraordinaire reprise le 4 décembre.