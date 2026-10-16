Sandals encourage les élèves de St. Ann à voir plus loin que les examens PEP

Des élèves de sixième année de l’école Priory Primary and Infant School à St. Ann ont été invités à regarder au-delà de leurs prochains examens du Primary Exit Profile (PEP) et à se concentrer sur leurs aspirations futures lors d’une activité de tableau de vision dirigée par des membres de l’équipe de Sandals Dunn’s River et Sandals Royal Plantation.

L’activité a donné aux élèves qui préparent les examens de mars 2027 l’occasion de réfléchir à leurs objectifs et à leurs ambitions à travers des exercices créatifs utilisant des coupures de magazines, des mots et des images pour illustrer leurs rêves, allant des carrières futures et des réussites académiques jusqu’aux jalons personnels.

Le directeur Collin Hall a accueilli favorablement l’initiative, soulignant l’importance de renforcer la confiance des élèves parallèlement à leur préparation académique.

« Lorsque les enfants ont la possibilité de rêver, ils commencent à comprendre que leurs circonstances d’aujourd’hui n’ont pas à définir leur demain », a déclaré Hall. Il a ajouté que de telles activités encouragent les élèves à croire en eux-mêmes, à se fixer des objectifs et à reconnaître que le travail acharné et le soutien peuvent les aider à atteindre leurs ambitions.

Des représentants des deux établissements Sandals ont travaillé avec les élèves tout au long de la séance, les incitant à réfléchir à ce que le succès signifiait pour eux et à identifier les étapes vers l’atteinte de leurs objectifs.

Keish Beckford, coordinatrice régionale des relations publiques pour Sandals Dunn’s River, a déclaré que l’activité visait à aider les élèves à aborder leurs examens avec assurance tout en conservant une perspective plus large sur leur avenir.

« Nous voulions que les élèves comprennent que le PEP n’est qu’un chapitre de leur histoire, et non l’histoire entière », a déclaré Beckford. « Il est important pour eux de se préparer, de travailler dur et de donner le meilleur d’eux-mêmes, mais tout aussi important est d’avoir la confiance nécessaire pour rêver à l’endroit où ils veulent aller. »

Beckford a expliqué que voir les élèves traduire leurs idées sur des tableaux de vision mettait en évidence l’importance de l’encouragement et du soutien communautaire.

Les tableaux complétés serviront de rappels visuels des ambitions des élèves pendant qu’ils se préparent au PEP, qui constitue une étape importante dans leur parcours académique.

Cette initiative soulignait que, bien que la préparation des examens soit importante, les élèves doivent aussi développer la confiance en leurs capacités et rester concentrés sur leurs objectifs à long terme.