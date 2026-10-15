Premier ministre de Saint-Christophe-et-Niévès reprend ses fonctions après un AVC

Le Premier ministre de Saint-Christophe-et-Niévès, le docteur Terrance Drew, affirme avoir reçu l’autorisation médicale de reprendre l’intégralité de ses fonctions après avoir subi un AVC en août et avoir achevé une rééducation en milieu hospitalier et en soins ambulatoires aux États-Unis.

Dans une allocution radiotélesvisée mardi, Drew a déclaré qu’il avait été libéré de l’hôpital américain où il était soigné et avait reçu un « excellent bilan de santé » à la suite d’une évaluation médicale.

« Je tiens aussi à confirmer que j’ai consulté les médecins à nouveau aujourd’hui, et on m’a promis un excellent bilan de santé et on m’a dit que je suis apte à reprendre mes fonctions à plein temps », a-t-il déclaré.

Drew, médecin de profession, a été transporté vers Miami pour une évaluation et un traitement le 2 septembre, après avoir été évacué par voie aérienne de Saint-Christophe-et-Niévès vers la Martinique le 31 août.

Il a ensuite révélé avoir subi un AVC dû à une dissection de l’artère vertébrale, une déchirure d’une des artères qui alimentent le cerveau à l’arrière. Ses symptômes initiaux comprenaient des nausées persistantes, des vomissements, des douleurs au cou, des vertiges et des difficultés à marcher ou à maintenir son équilibre.

Dans son allocution de mardi, Drew a remercié ceux qui l’avaient soutenu pendant sa maladie, attribuant leurs prières et leurs messages d’encouragement à l’aide qui l’avait aidé à traverser cette épreuve.

« Du fond de mon âme, merci. Merci pour chaque prière murmurée dans le silence de la nuit. Merci pour chaque message, chaque appel, chaque mot de bienveillance. J’ai ressenti votre amour et votre sollicitude. J’ai perçu votre foi. Et je crois, je crois sincèrement, que cela m’a aidé à traverser », a-t-il déclaré.

Décrivant sa convalescence à la fois comme une épreuve et un témoignage, Drew a dit que l’expérience avait renforcé son appréciation de sa foi, de sa famille et du peuple de Saint-Christophe-et-Niévès.

« Aujourd’hui, je m’adresse à vous non pas depuis un lit d’hôpital, non pas depuis un centre de rééducation, mais en tant que votre Premier ministre, prêt à servir, prêt à reprendre mes fonctions à plein temps », a-t-il déclaré.

Pendant sa récupération, le Premier ministre par intérim, le docteur Geoffrey Hanley, a supervisé les activités du gouvernement. Drew a dit qu’il avait été tenu informé des projets gouvernementaux et a salué les dispositions mises en place pour assurer la continuité en son absence.

« Des plans étaient en place. La transition s’est déroulée sans heurts. Le travail a continué », a-t-il déclaré, décrivant ce processus comme un témoignage de la solidité des institutions du pays et de la maturité de ses collègues du Cabinet.

Drew a indiqué que son engagement envers la fédération restait ferme et que l’expérience avait renforcé sa détermination à continuer de servir.

Il a également annoncé son intention de se rendre à Washington, DC, plus tard cette semaine, afin de participer à un dialogue États‑Unis-Caraïbes prévu pour le 15 octobre.

La rencontre offrira l’occasion d’échanger avec des responsables américains de haut niveau sur des questions touchant Saint-Christophe-et-Niévès, notamment la sécurité énergétique, l’investissement économique, la sécurité nationale, les soins de santé et les opportunités pour les citoyens, a-t-il déclaré.

Drew a dit que sa participation était importante pour maintenir les progrès sur les partenariats potentiels et faire avancer des engagements qui pourraient bénéficier au pays.

« En tant que chef du gouvernement, aux côtés du cabinet fédéral, il est de ma responsabilité de veiller à ce que Saint-Christophe-et-Niévès dispose d’une voix forte où que soient discutées les décisions importantes qui touchent notre avenir, et j’ai l’intention de continuer à faire exactement cela », a-t-il déclaré.

Drew a dit qu’il prévoyait de rentrer chez lui prochainement pour reprendre ses fonctions dans la fédération et a demandé au public de continuer à prier pour lui à son retour au travail.

« Cette expérience ne m’a pas du tout affaibli. Au contraire, elle a renforcé ma détermination. Je suis prêt à travailler », a-t-il déclaré.