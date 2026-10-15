Gouvernement guyanais: la force de la loi s’appliquera après le tir contre le chef de l’opposition

Le gouvernement guyanais affirme que « la pleine force de la loi » sera appliquée à la suite d’un incident impliquant le chef de l’opposition Azruddin Mohamed, arrêté avec deux autres hommes après que des coups de feu auraient été tirés près du domicile d’un haut fonctionnaire de police.

Dans un communiqué publié mardi, le gouvernement indique que Mohamed et les deux hommes auraient filmé le domicile du surintendant principal de police Prem Narine, situé sur Barr Street à Kitty, vers minuit lundi.

Selon le communiqué, les hommes circulaient à bord d’une voiture sombre dont les vitres étaient fortement teintées lorsque des coups de feu ont retenti depuis le véhicule. Des douilles ont été retrouvées sur la chaussée, près du domicile de Narine, a précisé le gouvernement.

Narine aurait tiré sur la voiture avec son arme de service, provoquant une poursuite avec les forces de l’ordre. Le véhicule a été intercepté, Mohamed étant repéré sur le siège arrière et les deux autres hommes sur le siège avant, selon le communiqué.

Une arme à feu non enregistrée aurait été retrouvée dans le véhicule. Les trois hommes ont été arrêtés et demeurent en détention policière, selon le gouvernement.

Le gouvernement a également lié cet incident à la procédure d’extradition en cours impliquant Mohamed, dans laquelle Narine est un témoin clé. Le haut fonctionnaire est actuellement appelé à témoigner dans l’affaire devant la Georgetown Magistrates’ Court.

Selon le gouvernement, la page Facebook de Mohamed avait publié auparavant des photos de Narine et de sa famille, y compris de son fils mineur, aux côtés du président Irfaan Ali. Le communiqué précise que Narine avait déclaré sous serment qu’il craignait pour sa vie et celle de sa famille.

Le gouvernement a en outre déclaré que Narine avait témoigné que Mohamed représentait une menace pour la sécurité nationale et qu’il serait impliqué dans plusieurs meurtres, sur la base d’informations obtenues par la Guyana Police Force. Ces allégations restent celles attribuées au communiqué du gouvernement.

Le gouvernement a averti que l’incident pourrait avoir des répercussions au-delà de la Guyane, en particulier sur la sécurité des témoins dans la procédure d’extradition et dans tout procès pénal ultérieur aux États-Unis.

Les procédures d’extradition de Mohamed en Guyane sont préliminaires à un éventuel procès aux États-Unis, où il pourrait être poursuivi s’il est extradé.

« L’État a le devoir de protéger son système judiciaire contre les ingérences et les dévoiements », a déclaré le gouvernement, ajoutant que la sécurité des témoins était essentielle à l’administration de la justice.

Il a ajouté que les enquêtes par les autorités compétentes se poursuivaient et que le ministère américain de la Justice était tenu informé de l’évolution des développements.

Le communiqué ne détaillait pas les charges exactes, le cas échéant, retenues contre Mohamed ou les deux autres hommes en lien avec l’incident de lundi soir.