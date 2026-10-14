Le Premier ministre de Trinité-et-Tobago avertit les criminels de quitter les communautés ciblées par des opérations spéciales

La Première ministre de Trinité-et-Tobago, Kamla Persad-Bissessar, a averti les criminels de quitter les communautés visées par des opérations policières spéciales, affirmant que son gouvernement ferait usage de « mesures policières sévères » au titre de la législation récemment adoptée.

« Je leur conseille de quitter les zones où les opérations spéciales seront mises en œuvre. Nous allons appliquer des mesures policières sévères dans ces zones », a déclaré Persad-Bissessar aux journalistes mercredi.

La législation divise le pays en sept districts de police et prévoit des opérations ciblées, y compris la désignation de zones fermées et le renforcement des pouvoirs des forces de l’ordre.

Persad-Bissessar, qui préside le Conseil national de sécurité, a indiqué que les responsables des opérations spéciales seraient prochainement nommés dans les sept districts.

Elle a également confirmé que des opérations seraient menées dans les communautés contrôlées par son parti au pouvoir, le Congrès national uni (UNC).

« Je peux affirmer avec certitude que les zones contrôlées par le UNC feront l’objet d’opérations spéciales », a-t-elle dit.

Interrogée pour savoir si les opérations seraient limitées aux communautés sous contrôle gouvernemental ou s’étendraient à l’échelle nationale, Persad-Bissessar s’est référée à sa position antérieure, affirmant qu’elle ne chercherait pas à aider des adversaires politiques qui ne veulent pas d’assistance.

« Si le PNM ne veut pas que les vaillants hommes et femmes des services de sécurité protègent leurs électeurs et préfère que des criminels violents les terrorisent, cela me convient », a-t-elle déclaré, faisant référence à l’opposition People’s National Movement (PNM).

Persad-Bissessar a déclaré que le UNC soutenait la Police de Trinité-et-Tobago et les Forces de défense de Trinité-et-Tobago dans la lutte contre la criminalité.

Le Premier ministre n’a pas directement répondu à des questions sur le fonctionnement du système de permis pour les zones fermées ni sur la manière dont les résidents se déplaceraient entre les zones désignées et non désignées.

Ses propos interviennent également dans le contexte de questions sur la capacité du Gouvernement à faire adopter des lois sans le soutien des sénateurs indépendants.

Persad-Bissessar a déclaré que son administration avait reçu un mandat des électeurs pour adopter des lois et avait l’intention d’exercer ce pouvoir.

« Le Gouvernement a reçu le pouvoir de faire passer des lois par les citoyennes et les citoyens lors d’un vote démocratique et nous allons utiliser ce pouvoir », a-t-elle déclaré.

Elle a aussi critiqué les sénateurs indépendants pour leur opposition aux projets de loi du Gouvernement, les qualifiant de « crétins non élus qui se goinfrent » et les accusant de tenter de déstabiliser l’agenda législatif.

Le différend fait suite à des désaccords entre le Gouvernement et les sénateurs indépendants sur des textes législatifs, y compris le projet de loi sur les opérations spéciales et des amendements à la loi sur les marchés publics.