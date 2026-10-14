Actualités dominicaines

New York.- La République dominicaine a été réélue au Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDH) pour le mandat 2027–2029, lors des élections qui se sont tenues mardi à la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

Le ministre des Affaires étrangères, Víctor “Ito” Bisonó, a affirmé que cette réélection témoigne de la confiance de la communauté internationale dans l’engagement du pays envers les droits humains, la démocratie, l’État de droit et la coopération multilatérale.

M. Bisonó a remercié les États membres des Nations unies pour leur soutien et a indiqué que la République dominicaine poursuivra ses efforts pour renforcer les mécanismes internationaux de promotion et de protection des droits humains, favoriser la participation des petits États insulaires en développement et répondre aux besoins des populations vulnérables.

Le pays a siégé au Conseil des droits de l’homme pour la première fois lors du mandat 2024–2026, en promouvant des initiatives axées sur l’éducation, la paix, les droits des personnes handicapées, l’autonomisation économique des femmes et la protection des groupes vulnérables. Il a également mis en relief les effets du changement climatique sur les droits humains et la crise multidimensionnelle en Haïti.

La République dominicaine a été élue aux côtés du Brésil et de l’Uruguay pour représenter le Groupe d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC).

Établi en 2006, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies est un organisme intergouvernemental composé de 47 États membres, chargé de promouvoir et de protéger les droits humains dans le monde entier et de prendre en charge les situations impliquant des violations des droits fondamentaux.