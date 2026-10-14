L’économie guyanaise affiche l’une des croissances les plus rapides au monde, selon le FMI.

L’économie du Guyana a enregistré une croissance supérieure à 19% en 2025, portée par l’accroissement de la production pétrolière et par une activité soutenue dans les secteurs non pétroliers, selon le Fonds monétaire international (FMI), qui prévoit que les perspectives économiques du pays resteront extrêmement favorables.

Dans un communiqué publié le 8 octobre, le Conseil d’administration du FMI a conclu sa consultation annuelle de 2026 (Article IV) avec le Guyana, saluant la performance économique du pays tout en appelant à persévérer dans les efforts visant à préserver la stabilité financière, à diversifier l’économie et à soutenir une croissance inclusive.

Le PIB réel a crû de plus de 19% en 2025, après une moyenne de près de 40% en 2023 et 2024. La valeur ajoutée du secteur pétrolier a progres­sé de 21%, tandis que le PIB hors pétrole s’est étendu de 14%, soutenu par la construction, l’agriculture, l’exploitation minière et l’industrie manufacturière.

La production pétrolière a dépassé les 900 000 barils par jour, et des conditions du marché du travail plus solides ainsi que la croissance du crédit au secteur privé ont également soutenu l’activité économique. Ces tendances se sont en grande partie poursuivies au cours du premier semestre 2026.

L’inflation moyenne est restée à 3,3% en 2025, mais a commencé à augmenter en 2026 à mesure que les prix mondiaux de l’énergie et de l’alimentation grimpaient.

Le FMI a indiqué que la position extérieure du Guyana s’est davantage renforcée, avec un accroissement du surplus du compte couran­t et des réserves internationales brutes approchant les 1,4 milliard de dollars. Le Fonds des ressources naturelles (NRF), qui gère les revenus du pétrole, s’est accumulé à environ 3,3 milliards de dollars à fin 2025, soit plus de 12% du PIB.

Des revenus pétroliers en hausse ont également contribué à réduire le déficit budgétaire global à 5,5% du PIB en 2025, soit une diminution de près de deux points de pourcentage par rapport à l’année précédente, même si le gouvernement a poursuivi d’importants investissements publics.

Le déficit primaire hors pétrole en pourcentage du PIB hors pétrole a aussi légèrement reculé, selon le FMI.

Selon l’institution, l’accumulation des revenus pétroliers a contribué à renforcer les amortisseurs budgétaires et externes du Guyana, tandis que les investissements dans les infrastructures et le capital humain ont soutenu la croissance en dehors du secteur pétrolier et amélioré les résultats sociaux.

Les opérations monétaires ont contribué à contenir les pressions liées à la liquidité et au taux de change, tandis que les mesures budgétaires et d’offre ont aidé à atténuer l’impact de la hausse des prix.

Malgré le rythme rapide de l’expansion, le FMI estime que les indicateurs disponibles ne montrent pas de signes clairs de surchauffe économique ou de pressions compétitives significatives. Toutefois, il avertit que la vigueur des salaires et les mesures du taux de change réel fondées sur les salaires nécessitent une surveillance attentive.

Le FMI a également évalué la position extérieure du Guyana pour 2025 comme globalement compatible avec le niveau soutenu par les fondamentaux économiques du pays et les politiques appropriées. La hausse de la production pétrolière et la réduction des importations de services liés au pétrole ont contribué à cette amélioration.

L’institution souligne que la stratégie de développement du Guyana met correctement l’accent sur la diversification économique, la résilience et la durabilité, tout en poursuivant l’accumulation des économies via le Fonds des ressources naturelles.

Le FMI indique qu’il sera important de maintenir des politiques macroéconomiques prudentes alors que le pays gère son secteur pétrolier en rapide expansion et dirige les revenus vers le développement à long terme.

Parmi ses recommandations figurent le maintien de la stabilité macroéconomique et financière, le renforcement des cadres de politique et l’assurance que la croissance économique soutienne une diversification plus large et un développement durable et inclusif.