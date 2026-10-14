CDF et PNUD évaluent les efforts de relèvement post-ouragan en Jamaïque

Le Fonds de développement du CARICOM (CDF) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont fait le point sur les progrès d’une initiative de relèvement visant les communautés jamaïcaines touchées par l’ouragan Melissa, notamment les efforts déployés pour restaurer les moyens de subsistance, dégager les débris et réhabiliter les écosystèmes endommagés.

Les organisations ont effectué des visites sur le terrain en Jamaïque les 1er et 2 octobre dans le cadre de l’initiative Jamaïque Résiliente pour le Relèvement (JARRI), mise en œuvre avec des agences nationales et des partenaires locaux.

Les visites se sont concentrées sur la manière dont la contribution du CDF de 500 000 dollars américains, via son Dispositif d’Assistance d’Urgence en Cas de Catastrophe (EDAF), soutient la reprise précoce, la gestion des débris, le recyclage, la réhabilitation environnementale et la restauration des moyens d’existence.

« La reprise ne doit pas se limiter à restaurer ce qui a été perdu », a déclaré Kenrick Burke, spécialiste de programme du CDF pour l’énergie durable.

« Grâce à l’EDAF, le CDF soutient une approche qui aide les communautés à retrouver l’accès, à rétablir leurs moyens de subsistance et à renforcer leur résilience », a-t-il ajouté, rappelant le rôle de la coopération régionale et des partenariats dans le processus de rétablissement.

Un élément clé de JARRI est son programme Argent contre le Travail, qui offre des revenus temporaires aux habitants touchés tout en les impliquant dans les activités de relèvement, telles que le déblaiement des débris, le nettoyage communautaire, le recyclage et la restauration de l’environnement. Selon le CDF, 102 membres de la communauté ont jusqu’à présent bénéficié des activités de renforcement des capacités associées.

L’initiative comprend également des efforts de réhabilitation des zones humides et des écosystèmes de mangroves, qui contribuent à protéger les communautés côtières contre les sursauts de tempête, les inondations, l’action des vagues et l’érosion. Les activités comprennent la restauration des flux d’eau, l’élimination des déchets et des obstructions, le traitement de l’empiètement et la sensibilisation au rôle des écosystèmes dans la réduction des risques de catastrophe.

Le CDF et le PNUD promeuvent aussi le recyclage et la réutilisation productive des matériaux récupérés afin de réduire la quantité de déchets envoyés vers les sites d’élimination, améliorer la gestion des débris et créer des opportunités pour que les communautés transforment les matériaux récupérés en ressources utiles.

JARRI associe des travaux de reprise immédiats, tels que le déblaiement des débris et la réouverture des accès, à des mesures à plus long terme destinées à réduire les risques environnementaux et de santé publique et à renforcer la résilience des communautés face à de futures catastrophes liées au climat.

Le CDF a indiqué qu’il continuerait de travailler avec le PNUD, les autorités jamaïcaines, les représentants communautaires et d’autres partenaires pour soutenir la mise en œuvre de l’initiative et veiller à ce que les investissements de la reprise contribuent à des communautés plus sûres et plus résilientes.

Le CDF apporte une aide financière et technique aux pays, régions et secteurs défavorisés au sein de la CARICOM. Son dispositif EDAF soutient les interventions de réponse et de relèvement dans les États membres du CARICOM.