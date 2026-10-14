Gouvernement haïtien promet la neutralité avant les élections de décembre

Le Premier ministre haïtien, Alix Didier Fils-Aimé, a demandé aux membres du cabinet et aux fonctionnaires publics de demeurer neutres dans le cadre du processus électoral, alors que le pays se prépare pour les élections générales prévues le 13 décembre.

Fils-Aimé a déclaré que l’impartialité du gouvernement serait essentielle pour maintenir la confiance du public dans le scrutin, qui a été retardé à plusieurs reprises depuis 2019.

« La crédibilité du processus électoral repose sur la confiance des citoyens dans la neutralité des institutions publiques et dans le traitement équitable de tous les candidats, partis politiques, groupes et coalitions de partis politiques », a-t-il déclaré.

Une résolution réaffirmant l’engagement du gouvernement envers la neutralité a été adoptée lors de la dernière séance du Conseil des ministres.

La résolution, qui se réfère au décret électoral publié le 2 juin et modifié le mois suivant, appelle à une direction exécutive fondée sur la confiance, l’équilibre et la neutralité afin de faciliter des élections inclusives et transparentes et l’installation des élus.

Elle précise également que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour instaurer un environnement sûr et stable propice au vote.

Conformément à la résolution, les fonctionnaires publics, les agents civils, les employés du gouvernement et les hauts responsables sont interdits d’utiliser les équipements ou les ressources de l’État à des fins de propagande électorale en faveur de candidats ou de partis politiques. Les violations pourraient entraîner des sanctions en vertu des lois et règlements applicables.

Fils-Aimé a déclaré que le gouvernement devait rassurer la population, les partis politiques et la société civile sur son intention de rester impartial tout au long du processus électoral.

Par ailleurs, Haïti a révisé ses règles électorales pour la troisième fois en quatre mois, suscitant de nouvelles questions sur la capacité du pays à respecter la date du 13 décembre pour le scrutin.

Le décret électoral révisé, publié dans le Journal officiel jeudi, établit le cadre des élections présidentielles, du Parlement et des postes locaux, ainsi que d’un référendum constitutionnel.

Le Conseil électoral provisoire (CEP) a cherché à obtenir une extension de la date limite d’enregistrement des candidats en ligne et de la remise des documents justificatifs jusqu’au 31 octobre, retardant ainsi le lancement officiel de la campagne.

Le conseil a indiqué qu’un calendrier électoral actualisé serait publié prochainement.

Le décret révisé continue d’interdire les personnes sanctionnées par le Conseil de sécurité des Nations Unies de se présenter aux élections présidentielles, législatives et locales. Toutefois, il n’exclut pas automatiquement les personnes sanctionnées uniquement par des gouvernements étrangers, y compris les États‑Unis et le Canada, ou par l’Union européenne.

Le vote de décembre serait le premier scrutin national en Haïti depuis 2016, année où Jovenel Moïse avait été élu président. Moïse a été assassiné le 7 juillet 2021, et le pays peine depuis à rétablir une direction élue au milieu d’une instabilité politique prolongée et d’une insécurité persistante.