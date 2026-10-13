Le commissaire adjoint de la police du Guyana mis en congé après des accusations de viol

Le commissaire adjoint de la police du Guyana, Fizal Karimbaksh, a été mis en congé administratif en attendant les résultats d’une enquête sur des allégations de viol et de comportement menaçant, a confirmé la Force policière du Guyana (GPF).

La force a déclaré que le commissaire de police Clifton Hicken avait constitué une équipe pour enquêter sur ces allégations après avoir reçu un signalement.

L’inspectrice de police qui a déposé le signalement a également été transférée, du Special Organized Crime Unit (SOCU), dont Karimbaksh est à la tête, vers la Division régionale de police 4 ‘A’.

« La Guyana Police Force tient à assurer au public que les allégations sont traitées avec le sérieux qu’elles exigent et que l’enquête sera menée de manière professionnelle, impartiale et conformément aux procédures établies », a déclaré la force.

La GPF a ajouté que les enquêtes se poursuivent et que toutes les parties bénéficieront d’une procédure régulière.

La semaine dernière, la ministre des Affaires intérieures Oneidge Walrond a déclaré qu’elle avait l’intention de rencontrer Hicken pour discuter des moyens de traiter ces allégations.

Walrond a déclaré que la Police Service Commission serait normalement chargée de ce type d’affaires, mais elle a noté que la commission n’était pas actuellement constituée.

« Je suppose que c’est une discussion que nous devons avoir entre le commissaire et moi-même sur la manière dont nous y répondrons », a-t-elle déclaré.

Walrond a également exprimé son soutien à placer Karimbaksh en congé administratif pendant que l’enquête se poursuit.

« Cependant, à mon avis — et je tiens fermement ce point — il devrait être mis en congé administratif jusqu’à la fin de l’enquête », a-t-elle déclaré.