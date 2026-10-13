Guyana et Jamaïque signent un accord de coopération touristique lors du SOTIC 2026

Le Guyana et la Jamaïque ont signé un mémorandum d’entente (MOU) visant à renforcer la coopération dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie, avec l’objectif d’explorer des opportunités en matière d’investissement, de connectivité aérienne, de formation et de développement durable du tourisme.

L’accord a été signé par la ministre guyanaise du Tourisme, de l’Industrie et du Commerce, Susan Rodrigues, et par le ministre jamaïcain du Tourisme, Edmund Bartlett, lors de la conférence State of the Tourism Industry Conference (SOTIC) 2026, qui s’est tenue à l’Atlantic Suites by Hyatt.

La signature a été entourée de la présence de Jennifer Griffith, secrétaire permanente du ministère jamaïcain du Tourisme, Kamrul Baksh, directeur de l’Autorité du Tourisme du Guyana, et Dona Regis-Prosper, secrétaire générale et PDG de l’Organisation du Tourisme des Caraïbes.

Le MOU établit un cadre permettant aux deux pays de partager leur expertise, de renforcer les liens entre les acteurs du tourisme et d’encourager les déplacements entre les deux destinations. Il identifie également des opportunités de coopération dans les domaines de l’investissement touristique, de la connectivité aérienne, de l’éducation et de la formation, du tourisme durable et de la résilience.

Rodrigues a déclaré que l’accord aiderait les deux pays à partager leurs connaissances et à développer des partenariats qui bénéficieraient à leurs populations et à l’ensemble des Caraïbes.

« Ce partenariat nous permet d’apprendre des expériences des uns et des autres, de renforcer les liens entre nos parties prenantes du tourisme et de créer des opportunités qui bénéficient à nos populations et à l’ensemble des Caraïbes », a déclaré Rodrigues.

Bartlett a décrit le Guyana comme une destination émergente dont les attraits naturels pourraient contribuer à l’offre touristique de la région et soutenir les voyages multi-destinations.

Il a également souligné la nécessité pour les pays des Caraïbes de se concentrer sur les retombées économiques que le tourisme génère localement, au-delà des chiffres d’arrivée des visiteurs.

« Nous voulons renforcer les capacités de notre peuple pour répondre aux exigences de la prospérité et veiller à ce que nous tirions une plus grande valeur du tourisme pour nos populations », a déclaré Bartlett.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des efforts du Guyana pour développer son secteur touristique et renforcer ses partenariats internationaux. Une coopération plus étroite avec la Jamaïque devrait créer des opportunités de partage de connaissances et de partenariats alors que les deux pays poursuivent une industrie touristique régionale plus résiliente et plus inclusive.

La signature lors du SOTIC 2026 souligne les efforts régionaux visant à coordonner les priorités du tourisme et à élargir les opportunités pour les entreprises, les travailleurs et les communautés des Caraïbes.