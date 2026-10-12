Les Bahamas renforcent leurs efforts pour accroître la production locale d’œufs

Le gouvernement des Bahamas intensifie ses efforts pour accroître la production d’œufs locale dans le cadre d’une démarche plus large visant à réduire la dépendance du pays envers les importations alimentaires et à renforcer la sécurité alimentaire.

Le Premier ministre Philip Davis a récemment visité le projet Golden Yolk, une initiative destinée à étendre la production d’œufs sur le territoire et à accroître l’offre d’œufs produits localement destinés aux ménages et aux entreprises des Bahamas.

« Notre gouvernement s’engage à produire davantage de ce que nous consommons ici même. Produire 200 000 œufs, 10 000 poules pondeuses en production et 8 000 poussins en élevage démontrent la capacité que nous développons », a déclaré Davis.

« Notre objectif est de transformer cette capacité en un approvisionnement régulier d’œufs fabriqués aux Bahamas, réduire notre dépendance aux importations et créer davantage d’opportunités pour notre peuple. Golden Yolk est un élément clé de notre engagement en faveur d’une sécurité alimentaire renforcée », a-t-il ajouté.

Selon un communiqué du Bureau du Premier ministre, Golden Yolk travaille à accroître sa capacité pour alimenter un plus grand nombre de foyers et d’entreprises bahaméens en œufs produits localement.

« Accroître la production d’œufs domestiques est une composante essentielle de la stratégie plus générale du Gouvernement visant à renforcer l’agriculture bahamienne », indique le communiqué.

« L’objectif est de remplacer une part croissante des aliments importés par des produits locaux, de retenir davantage les dépenses dans l’économie bahaméenne et d’élargir les opportunités pour les agriculteurs et les entreprises agricoles. »

Le projet compte actuellement 10 000 poules pondeuses en production, tandis que 8 000 autres jeunes poules sont en élevage et n’ont pas encore commencé à pondre.

Selon le gouvernement, ces poussins représentent un investissement dans la capacité de production future et, en grandissant, permettront au projet de maintenir le volume de production et de répondre aux besoins du marché intérieur.

La visite de Davis, a indiqué le gouvernement, souligne son attention à veiller à ce que les investissements agricoles se traduisent par une augmentation de la production locale.

Grâce à Golden Yolk, le gouvernement cherche à établir une base plus solide pour la production d’œufs domestique et à réduire l’exposition du pays aux perturbations des approvisionnements alimentaires internationaux.

« Le Bureau du Premier ministre reste concentré sur les progrès du projet, l’augmentation de la production et la réduction de la dépendance aux importations étant au cœur de la stratégie agricole à long terme du Gouvernement », a déclaré le communiqué.