Banque de développement du Guyana démarre ses activités avec un financement à taux zéro

La Banque de Développement du Guyana a officiellement commencé ses opérations, l’administration d’Irfaan Ali décrivant l’institution comme une étape majeure pour élargir l’accès au financement des entrepreneurs et des petites entreprises à travers tout le pays.

La banque offrira jusqu’à GUY$3 million de financement sans intérêt et sans exigence de garanties, ouvrant une nouvelle voie pour les Guyanais souhaitant créer ou développer leur activité.

Le président Irfaan Ali a déclaré que cette banque vise à lever les obstacles financiers qui ont longtemps empêché les entrepreneurs en herbe, y compris les jeunes innovateurs, les mères célibataires, les agriculteurs et les artisans qualifiés, d’accéder aux ressources nécessaires pour lancer ou faire croître leurs entreprises.

« Ce n’est pas une subvention; c’est votre opportunité de gagner, votre opportunité de bâtir votre crédit et votre passerelle vers participer à notre expansion nationale. La Banque de Développement du Guyana ne se limite pas à accorder des prêts. Elle est conçue comme un écosystème de soutien complet qui aide les entreprises à démarrer, à se développer et à réussir », a déclaré Ali.

Dans le cadre du budget national 2026, le gouvernement a alloué une injection de capital initiale de GUY$20 milliards, représentant la première tranche du capital social autorisé de la banque, fixé à GUY$40 milliards.

Le ministre sénior au Bureau du Président chargé des finances, le Dr Ashni Singh, a déclaré que le lancement de la banque devrait déclencher une nouvelle vague d’activité entrepreneuriale.

« Tel que prévu dans notre engagement du manifeste envers l’inclusion financière, cette institution vise à aider nos concitoyens à participer au système financier formel. Les PME (petites et moyennes entreprises) jouent un rôle crucial dans la création et l’amélioration des moyens de subsistance économiques, et dans le soutien au développement économique communautaire », a déclaré Singh.

Il a ajouté que l’efficacité sera au cœur des opérations de la banque, l’institution devant traiter les demandes viables aussi rapidement que possible tout en maintenant le processus simple et débarrassé de toute bureaucratie inutile.

Singh a affirmé que l’investissement du gouvernement n’a pas pour seul objectif d’injecter du capital, mais aussi de stimuler des entreprises et des moyens de subsistance durables à travers le Guyana.

Le financement aidera les entrepreneurs à établir et à développer de petites entreprises tout en leur fournissant une voie pour bâtir des entreprises durables et éventuellement sortir du système financier traditionnel, a-t-il expliqué.

« Cette initiative est destinée à impulser une toute nouvelle vague d’activité entrepreneuriale et productive au Guyana. Et elle vise à stimuler des moyens de subsistance durables, des entreprises durables et soutenues à travers l’étendue de notre pays », a déclaré Singh.

Il a ajouté que la Banque de Développement du Guyana pourrait aussi jouer un rôle significatif dans la refonte du secteur privé du pays, notant que bon nombre d’entreprises établies ont commencé comme de petites entreprises.

« Une grande majorité des entreprises de taille moyenne et grande que nous voyons au Guyana et même dans le monde a commencé comme une petite entreprise. Chaque petite idée a le potentiel de grandir et de devenir une grande idée. Et donc cela a le potentiel de transformer complètement le paysage du secteur privé », a-t-il précisé.

Au-delà du financement, la banque offrira du mentorat, de la formation, du coaching et un soutien au renforcement des capacités pour aider les entrepreneurs à solidifier leurs entreprises et à gagner en compétitivité.

Singh a déclaré que le soutien du gouvernement serait un partenariat, mais que les entrepreneurs seraient en fin de compte responsables de la gestion efficace de leurs entreprises.

« Je veux leur dire que vous avez un partenaire dans ce Gouvernement. Nous allons vous apporter tout le soutien possible », a-t-il confié.

La ministre du Tourisme, de l’Industrie et du Commerce, Susan Rodrigues, a souligné que la banque ouvre une nouvelle voie pour les entrepreneurs qui ont traditionnellement dû faire face à des obstacles dans le système bancaire commercial.

« Que ce soit pour investir dans l’écotourisme, l’hôtellerie, le commerce communautaire ou la fabrication légère, la porte vers l’autonomisation financière est grande ouverte », a déclaré Rodrigues.

Elle a encouragé le secteur privé, la communauté commerciale et les entrepreneurs potentiels à préparer leurs plans d’affaires et propositions, notant que les opportunités s’étendront à travers des secteurs tels que l’écotourisme, l’hôtellerie, le commerce villageois et la fabrication légère.