Défi insulaire de la Sandals Foundation collecte des fonds pour l’hôpital de Falmouth

Le challenge insulaire organisé par la Sandals Foundation en Jamaïque a débuté vendredi 2 octobre, réunissant environ 30 participants venus du Royaume‑Uni pour un événement de quatre jours mêlant endurance et levée de fonds le long de la côte nord de la Jamaïque.

Ce défi, organisé pour la première fois en Jamaïque, vise à réunir 100 000 livres sterling afin d’acheter du matériel médical et de renforcer les services pédiatriques et néonatals au Falmouth Public General Hospital, situé à Trelawny.

L’événement en est à sa quatrième édition, après avoir été organisé auparavant en Antigua-et-Barbuda, à Sainte-Vincent-et-les-Grenadines et à Sainte-Lucie.

La journée d’ouverture a vu les participants effectuer une course de 10 kilomètres partant de Rio Nuevo Fishing Beach à Saint Mary jusqu’au Sandals Ochi Beach Club, suivie d’une traversée en kayak de 5 kilomètres dans le sanctuaire des poissons du White River.

Le samedi 3 octobre, les participants ont escaladé les chutes Dunn’s River à Ocho Rios avant d’entreprendre une randonnée de 10 kilomètres en forêt tropicale et de prendre part à une opération de plantation d’arbres dans la forêt de Bogue II.

La troisième étape du défi s’est déplacée vers Falmouth le dimanche 4 octobre, où le groupe a été rejoint par 13 participants locaux pour un semi-marathon de 21 kilomètres.

L’itinéraire a traversé la ville géorgienne historique, incluant l’hôpital bénéficiaire Falmouth Public General Hospital et la communauté de Hague, pour se terminer à la cascade de Good Hope.

Le défi s’est conclu le lundi 5 octobre à Saint-Andrew, avec les participants qui ont pris part à une épreuve d’endurance de style militaire à Newcastle, avant d’effectuer une partie d’une randonnée à travers les Blue Mountains, atteignant des altitudes d’environ 4 500 pieds au‑dessus du niveau de la mer.

La directrice exécutive de la Sandals Foundation, Heidi Clarke, a déclaré que l’effort de collecte de fonds prenait une signification accrue après les effets sévères de l’ouragan Melissa sur le Falmouth Public General Hospital.

« Cette initiative a toujours bénéficié à la santé pédiatrique et néonatale. Cette fois-ci, elle va particulièrement profiter à l’unité pédiatrique et néonatale de l’hôpital de Falmouth, qui a été gravement touchée par le passage de l’ouragan. Nous sommes ravis de pouvoir leur fournir de nouveaux équipements. Il y a sur place des médecins fantastiques et des infirmières que nous souhaitons soutenir et pour lesquels nous voulons fournir des équipements salvateurs pour les bébés », a-t-elle déclaré.

Clarke a souligné que l’initiative visait en fin de compte à renforcer les services de santé et à améliorer les résultats pour les patients.

« Il s’agit toujours de la manière dont nous pouvons renforcer les capacités de nos soins de santé. Nous avons des médecins et des infirmières incroyables qui travaillent en Jamaïque et dans la Caraïbe élargie et, avec le matériel adapté, ils peuvent sauver des vies et faire une différence considérable pour les familles », a-t-elle ajouté.

Elle a également mis en évidence le rôle du défi dans la promotion de la Jamaïque en tant que destination touristique d’aventure, tout en offrant aux visiteurs des occasions d’interagir avec les communautés locales et de soutenir des causes caritatives.

« Je suis convaincue que le lien est réel. Il s’agit de mettre en valeur le meilleur de la Jamaïque et ses nombreux reliefs… tout en appréciant la culture jamaïcaine… mais aussi en redonnant en même temps », a-t-elle déclaré.

Clarke a déclaré que l’initiative a déjà eu un impact significatif et a exprimé l’espoir qu’elle continuera de se développer tout en restant centrée sur les services de santé, les structures médicales et les soins aux patients.

« En fin de compte, c’est cela qui compte avant tout. Pour une famille avec un enfant malade ou un nouveau-né qui a besoin de cette aide, l’avoir signifie le monde », a-t-elle ajouté.