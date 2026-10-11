NaRRA louera le siège du Digicel Building pour 726 000 USD par an

La National Reconstruction and Resilience Authority (NaRRA) s’apprête à prendre ses fonctions à son nouveau siège, installé au Digicel Building, en plein centre de Kingston, le 1er novembre, sous un bail de cinq ans dont le loyer annuel s’élève à 725 972 USD.

L’autorité a indiqué lundi que les locaux situés au 14 Ocean Boulevard étaient loués au tarif de 26 USD par pied carré.

NaRRA a expliqué que le bâtiment avait été choisi en partie parce qu’il a été conçu et construit pour résister à plusieurs aléas environnementaux et qu’il intègre des éléments structurels et techniques destinés à soutenir la résilience.

Ces caractéristiques s’alignent sur son mandat consistant à assurer la continuité des activités et la permanence des fonctions critiques pendant les catastrophes et les situations d’urgence nationales.

« La résilience doit transparaître dans les opérations de NaRRA. Nos installations doivent favoriser des conditions de travail sûres, des communications fiables et la continuité des fonctions critiques en cas d’urgence », a déclaré le directeur général de NaRRA, l’Ambassadeur Antony Anderson.

« La résilience sismique et des systèmes de sauvegarde robustes constituent des éléments essentiels pour une entité axée sur la reconstruction nationale. Notre nouveau siège fournit l’infrastructure nécessaire pour soutenir ce mandat », a-t-il ajouté.

NaRRA a précisé que le processus de sélection comprenait une évaluation détaillée réalisée par l’Autorité nationale foncière, laquelle a comparé le coût proposé du bail avec les valeurs actuelles du marché et les tarifs pratiqués par d’autres agences gouvernementales pour des espaces de bureaux.

Selon l’autorité, l’évaluation a conclu que les dépenses restaient conformes aux normes en vigueur et aux taux du marché.

NaRRA a été créée pour coordonner les efforts de reconstruction de la Jamaïque et renforcer la résilience du pays à la suite de l’ouragan Melissa en 2025.

L’autorité indique que le nouveau siège fait partie de ses efforts pour développer les capacités institutionnelles et les systèmes nécessaires à la réalisation de son mandat.

Elle a précisé que le recrutement pour les postes au sein de l’autorité se déroule selon le calendrier prévu et que le nouveau siège offrira une base centrale à partir de laquelle NaRRA pourra coordonner ses travaux sur la reconstruction et la résilience nationale à long terme.

Le bail de cinq ans représente environ 3,63 millions de dollars américains sur l’ensemble de la période, hors tout coût connexe.