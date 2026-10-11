Actualités dominicaines aujourd’hui

Businessman Fernando Capellán, fondateur et président du Groupe M et du parc industriel Codevi, a exhorté la République dominicaine et Haïti à promouvoir une intégration économique fondée sur la création d’emplois, l’investissement privé et la coopération entre les deux pays, avertissant que les tensions politiques et les rhétoriques qui opposent les deux nations entravent l’adoption de mesures destinées à améliorer les conditions de vie de leurs populations.

Lors de son discours à la quarante et unee session de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) 2026, tenue dans la province de Santiago, Capellán a soutenu que la relation entre les deux pays devrait être envisagée comme une opportunité d’affaires et de développement commun, tant que la souveraineté, la sécurité et les lois de chaque nation sont respectées.

« Si nous gérons mal cette question, c’est assurément une menace majeure pour les deux pays », a déclaré l’homme d’affaires, qui a partagé ses 23 années d’expérience dans l’exploitation en Haïti à travers le Groupe M et le circuit industriel Codevi, établi sur le territoire haïtien, près de la frontière avec la République dominicaine.

Capellán a expliqué que, depuis le démarrage des opérations à la frontière nord d’Haïti, il a développé un écosystème qui comprend des emplois, des crèches, des écoles, une polyclinique et des centres de reboisement, en plus du remplacement du charbon par le gaz propane.

Les opérations génèrent actuellement entre 18 000 et 19 000 d’emplois et ont contribué à transformer la communauté et son environnement.

« En 23 ans, il y a véritablement eu un avant et après dans cette communauté et dans toute la région », a-t-il déclaré.

Une relation économique mutuellement bénéfique

Le président du Groupe M a affirmé que l’intégration économique entre la République dominicaine et Haïti doit commencer par la reconnaissance du fait que les deux nations ont mutuellement besoin l’une de l’autre sur le plan commercial.

Il a noté que la République dominicaine a formellement exporté environ $1,2 milliard vers Haïti en 2025, sans compter le commerce informel, lequel, selon lui, est difficile à mesurer.

Il a expliqué que Haïti représente un marché pour les produits dominicains, notamment des denrées alimentaires et des matériaux de construction, et que la proximité géographique permet des échanges commerciaux qui ne seraient pas possibles de la même manière avec d’autres pays.

« C’est l’un des rares pays où l’on peut exporter à la brouette, c’est‑à‑dire que l’on prend une brouette à Dajabón, dans une ville du nord, et on peut y transporter des légumes et les vendre en Haïti, ou inversement », a-t-il expliqué.

Capellán a insisté sur le fait que la relation doit être bâtie sur le bien‑être des populations des deux côtés de l’île et dans le respect de la souveraineté nationale.

Il considérait également que la main-d’œuvre haïtienne est essentielle pour la République dominicaine et que les opportunités d’investissement que celle‑ci présente doivent être évaluées d’un point de vue commercial, et non seulement dans le cadre de la charité ou des subventions.

« Nous avons toujours perçu Haïti et la République dominicaine, en particulier la frontière dominico-haïtienne, comme des opportunités d’affaires, pas nécessairement dans le sens charitable ou des subventions, mais comme du véritable business, d’où notre confiance dans notre capacité à attirer des capitaux », a‑t‑il déclaré.

Il a ajouté que les Haïtiens, tout comme les Dominicains résidant aux États‑Unis et en Europe, souhaitent des opportunités de vivre et de se développer dans leur propre pays.

La République dominicaine doit inclure Haïti dans sa stratégie économique

Capellán a reconnu les efforts du Gouvernement dominicain dans les forums internationaux, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour promouvoir les résolutions et les ressources nécessaires afin de lutter contre la violence des gangs en Haïti.

Cependant, il a indiqué que la République dominicaine devrait aussi promouvoir des initiatives concrètes pour créer des emplois de l’autre côté de la frontière.

À titre d’exemple, il a mentionné le Plan République dominicaine 2036, destiné à doubler la taille de l’économie nationale, auquel il a pris part lors de son élaboration.

Le milliardaire a apprécié le travail accompli pour développer cette initiative, mais s’est interrogé sur les raisons pour lesquelles la relation économique avec Haïti n’est pas intégrée comme composante importante de la stratégie, malgré le volume des exportations dominicaines vers ce marché et la présence de travailleurs haïtiens dans le pays.

« Or, lorsque l’on regarde, et que je participe à ce plan, lorsque l’on l’examine, la question haïtienne n’est pas évoquée comme une problématique majeure dans un pays qui achète $1,2 milliard, qui compte un certain nombre de travailleurs immigrés dans le pays et qui exerce une influence. Et cela n’apparaît pas dans ce plan », a‑t‑il noté.

Par conséquent, il a appelé à une communication plus étroite et à un travail conjoint entre les gouvernements, les entreprises et les secteurs culturel et sportif des deux nations.

« Nous devons voir comment ces gouvernements, comment ces leaders d’affaires, comment ces organisations sportives, ces forces culturelles, commencent à communiquer et à travailler ensemble », a-t-il déclaré.

Capellán a conclu qu’il n’existe aucune alternative viable à la recherche de mécanismes de coopération économique entre la République dominicaine et Haïti, et a réaffirmé que l’intégration fondée sur des opportunités productives pourrait générer des bénéfices importants pour les deux populations.

« Il n’y a pas d’alternative, il n’y a pas d’alternative, et j’espère être aussi explicite que possible quant à la manière et ce qu’il faut faire, et comment nous pouvons parvenir à une intégration économique qui peut être très, très puissante dans ces deux nations », a conclu.

Sécurité et création d’emplois en Haïti

Capellán a estimé que restaurer la sécurité en Haïti est essentiel, mais a averti que les progrès dans ce domaine ne seront pas durables sans des opportunités d’emploi.

« Nous pouvons améliorer la sécurité en Haïti à 100 %, mais s’il n’y a pas d’emplois, ce n’est pas durable », a‑t‑il déclaré.

L’homme d’affaires a laissé entendre que le développement industriel et l’attraction d’investissements pourraient accroître considérablement les emplois en Haïti et le long de la frontière dominico-haïtienne.

Dans ce cadre, il a soutenu que les deux gouvernements doivent établir des plans stratégiques pour organiser leur relation, plutôt que de continuer à prendre des décisions fondées sur des émotions ou des besoins politiques immédiats.

« En ce moment, les décisions sont prises en fonction des émotions. Ce ne sont pas des décisions stratégiques. Beaucoup d’entre elles relèvent de décisions tactiques, qui non seulement bouchent un trou dans un moment politique, mais ne préparent pas une approche stratégique à moyen et long terme », a-t‑il déclaré.

Cependant, il a jugé positif le rapprochement entre les représentants des secteurs privés dominicain et haïtien, ainsi que les rencontres entre le ministre dominicain Víctor « Ito » Bisonó et le ministre haïtien des Affaires étrangères, comme des signes positifs.

Le discours confrontational sur les réseaux sociaux

En évoquant les obstacles à la progression vers une intégration économique, Capellán a identifié l’utilisation des tensions entre les deux pays pour gagner en popularité sur les réseaux sociaux comme l’un des principaux problèmes.

« Le principal problème que nous voyons, ce sont les likes, les ‘likes’ », a-t-il déclaré.

Il a expliqué que des hommes d’affaires, des politiciens et des influenceurs des deux pays peuvent gagner des abonnés et des réactions en diffusant des messages qui opposent les Dominicains et les Haïtiens ou qui alimentent des craintes liées à une invasion ou à l’intégration.

Selon lui, cette dynamique influence les décisions publiques, car certains acteurs privilégient les votes et la popularité plutôt que l’adoption de politiques à moyen et long terme.

« Il faut baisser le volume des tambours de guerre ; il est nécessaire de faire taire le bogeyman haïtien en République dominicaine et le bogeyman dominicain en Haïti pour qu’ils disparaissent, et c’est une mission importante que nous parvenions à cela », a-t-il exprimé.

Pour illustrer son point, il a évoqué la figure du « bogeyman », traditionnellement utilisée pour effrayer les enfants, et l’a comparée aux peurs que les réseaux sociaux, selon lui, alimentent actuellement.

« Il existe un bogeyman sous lequel les réseaux sociaux nous tiennent, empêchant des politiques publiques appropriées pour améliorer les conditions de vie des populations », a-t‑il soutenu.

Codevi et opportunités d’investissement conjoint

Le businessman a mis en évidence le potentiel des usines industrielles conjointes, en prenant le modèle Codevi comme référence, où la chaîne d’approvisionnement et les fournisseurs participent fortement depuis la République dominicaine, tandis que la main-d’œuvre se situe en Haïti.

Selon lui, réunir les ressources, les capacités et les atouts des deux pays peut ouvrir des opportunités dans les domaines de la fabrication, de la logistique, de la finance, des infrastructures et de la reforestation des bassins versants dégradés.

Il a également évoqué des possibilités de coopération culturelle et sportive, tout en reconnaissant que les relations dans ce domaine ont traversé des périodes de tension.

« La combinaison des atouts de ces deux pays est clé ; aucun ne peut atteindre l’efficacité seul, mais seulement grâce à une coopération entre les deux », a-t‑il déclaré.

Taïwan et les États‑Unis comme alliés manufacturiers

Parmi les opportunités susceptibles de créer des emplois en Haïti, Capellán a évoqué la participation de Taïwan et d’autres pays intéressés par le soutien au développement économique du pays.

Il a estimé nécessaire de définir précisément ce qui sera demandé à Taïwan, notamment compte tenu de son expérience dans le secteur textile et l’habillement, des secteurs dans lesquels Haïti peut accroître sa capacité de production.

« Il existe d’autres nations intéressées à aider, et je pense que nous devons prendre l’initiative de leur apporter une aide spécifique », a-t‑il déclaré.

Il a précisé que la proposition ne demande pas des dons, mais identifie des opportunités d’investissement qui sont aussi rémunératrices pour les pays participants.

« On parle de Taïwan non pas pour faire de la charité, mais pour une opportunité d’affaires que Taïwan peut avoir en Haïti », a-t‑il déclaré, évoquant également la possibilité d’explorer des initiatives de coopération économique avec le Brésil.

Le businessman a aussi souligné l’importance d’une législation américaine connue sous le nom de HOPE/HELP, qui facilite les conditions commerciales pour certains produits textiles et d’habillement en Haïti.

Il a précisé que cette législation a été renouvelée récemment pour deux ans et demi au Congrès des États‑Unis, une période qu’il juge insuffisante par rapport aux renouvellements de dix ans dont il se souvenait auparavant.

Par conséquent, il a défendu la nécessité de progresser vers un cadre législatif permanent apportant une plus grande certitude aux investisseurs et permettant à l’activité manufacturière haïtienne de se développer.

Capellán a soutenu que Haïti dispose des conditions pour concentrer un grand nombre d’ouvriers dans des installations industrielles dédiées à des activités telles que l’assemblage de vêtements, de chaussures et de jouets.

« Aujourd’hui, le seul pays de cet hémisphère capable de créer, capable d’avoir 2 000 personnes travaillant sous un même toit, est Haïti », a‑t‑il déclaré, expliquant les avantages, selon lui, que le pays offre pour la fabrication.

Dans ce contexte, il a suggéré que les États‑Unis envisagent Haïti comme une opportunité pour développer une petite fabrication et rapprocher les chaînes d’approvisionnement du marché. États‑Unis

À titre de référence, il a évoqué les zones industrielles qualifiées (QIZ) de l’Égypte et de la Jordanie, qui offrent un cadre pour un accès préférentiel au marché pour certains produits. États‑Unis

Selon lui, un schéma similaire pour Haïti pourrait attirer des investissements des entreprises américaines intéressées à délocaliser des activités manufacturières d’Asie vers la région.

L’homme d’affaires a également dit avoir identifié une dizaine de mesures que, selon lui, le gouvernement haïtien devrait adopter pour relancer l’industrie manufacturière, et il a soutenu que ces actions n’entraîneraient pas nécessairement de conflits.