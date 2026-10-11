CARICOM progresse dans le cadre du régime de libre circulation après sa première année

La Communauté des Caraïbes (CARICOM) indique que 939 ressortissants ont été traités dans le cadre d’un dispositif de libre circulation impliquant quatre États membres au cours de sa première année de mise en œuvre.

Le Régime de libre circulation dans le cadre de la coopération renforcée a débuté le 1er octobre 2025 entre Barbade, Belize, Dominique et Sainte-Vincent-et-les-Grenadines. Il permet aux ressortissants des pays participants d’entrer et de résider indéfiniment, de travailler sans permis de travail et d’accéder à certains services prévus par les dispositions nationales.

Selon les rapports de mise en œuvre émanant des quatre pays, le régime est opérationnel et a favorisé une mobilité accrue, l’emploi et l’accès à des services définis.

La Barbade a traité 918 demandes entre le 1er octobre 2025 et le 31 juillet 2026. CARICOM indique que la mise en œuvre sur place s’est globalement déroulée sans heurts, soutenue par une coordination interagences et des actions d’information publique.

Le Belize a accordé le statut de libre circulation à 146 bénéficiaires, dont neuf se sont ensuite inscrits auprès de la Social Security Board.

Dominique a traité cinq demandes, tandis que Sainte-Vincent-et-les-Grenadines ont facilité sept demandes.

CARICOM précise que le total de 939 personnes traitées comprend certains ressortissants qui résidaient déjà dans les pays participants avant l’entrée en vigueur du régime de libre circulation.

Les rapports ont également identifié des domaines nécessitant une attention accrue, notamment l’enregistrement, la collecte et la gestion des données, le suivi et le reporting, la sensibilisation du public et l’information des parties prenantes.

« L’expérience de ces quatre États membres participants démontre que la libre circulation fonctionne », a déclaré l’ambassadeur Wayne McCook, secrétaire général adjoint chargé du Marché unique et du commerce au sein de la CARICOM.

McCook a déclaré que les progrès et les enseignements tirés par ces quatre pays pourraient aider à guider d’autres États membres de la CARICOM qui se préparent à adhérer au régime de libre circulation dans le cadre de la coopération renforcée.

Il a ajouté que la CARICOM demeure engagée à rendre le régime accessible et prévisible alors que sa mise en œuvre entre dans sa deuxième année.