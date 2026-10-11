Haïti fixe de nouveaux frais de passeport pour les Haïtiens à l’étranger

Haïti a fixé de nouveaux droits pour les citoyens déposant une demande de passeport auprès des missions diplomatiques et des postes consulaires haïtiens à l’étranger, tout en interdisant les frais supplémentaires et les services de traitement accéléré.

Le Ministère des Affaires étrangères et des Affaires religieuses a annoncé ces mesures dans une circulaire datée du 1er octobre, les changements entrant en vigueur le 5 octobre.

Selon la nouvelle grille tarifaire, les demandes de passeport coûteront 150 dollars américains pour les adultes et 125 dollars pour les mineurs.

Le ministère a indiqué que tout frais supplémentaire facturé pour les demandes de passeport est illégal et interdit.

Il a aussi ordonné aux missions diplomatiques et postes consulaires haïtiens de cesser d’offrir les services de passeport en cas d’urgence et d’urgence extrême. Toutes les demandes doivent recevoir le même traitement, conformément à l’engagement du ministère envers les contribuables.

Le ministère a également demandé aux chefs des missions et postes consulaires haïtiens de transférer les fonds restants provenant des droits de passeport déjà perçus au Trésor Haïtien.

Les transferts doivent être effectués par chèque payable à TRÉSOR PUBLIC-DGI, conformément à la circulaire.

Les responsables diplomatiques et consulaires ont été instruits de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une application stricte de ces dispositions et de soumettre au Ministère des Affaires étrangères un rapport complet décrivant la mise en œuvre des nouvelles règles.