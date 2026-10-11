Les Bahamas réélus au Conseil de l’ISO pour un autre mandat de trois ans

Les Bahamas ont été réélus au Conseil de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) pour un nouveau mandat de trois ans.

Le Premier ministre Philip Davis a déclaré que l’élection s’était déroulée à Paris et a décrit ce résultat comme une opportunité pour les Bahamas de continuer à contribuer à des normes internationales qui influent sur le commerce et le développement économique.

« Je félicite l’équipe dont les efforts ont assuré un nouveau mandat de trois ans pour les Bahamas au Conseil », a déclaré Davis dans un communiqué publié mardi.

Il a salué le sénateur Kevin Simmons, le docteur Renae Ferguson-Bufford et d’autres personnes impliquées dans l’obtention de ce siège.

Davis a déclaré que la réélection reflète l’engagement des Bahamas à promouvoir la qualité et à renforcer leur compétitivité, tout en donnant au pays une voix dans les discussions sur les normes mondiales.

« Comme l’a noté le docteur Ferguson-Bufford, ce siège garantit que les Bahamas restent « à la table » où se prennent les décisions importantes concernant les normes mondiales », a déclaré Davis.

Il a ajouté que ce poste est particulièrement significatif pour une petite nation insulaire, car il offre l’occasion à ses intérêts nationaux, à ses entreprises et à ses citoyens d’influencer l’élaboration des normes internationales.

Davis a déclaré que les Bahamas utiliseront ce mandat de trois ans pour renforcer les partenariats internationaux et soutenir des normes visant à promouvoir les opportunités économiques et une croissance durable.

Luis Méndez

Luis Méndez

Je m’appelle Luis Méndez, journaliste originaire de Saint-Domingue et passionné par les récits de nos territoires. Depuis plus de dix ans, je parcours les Caraïbes pour raconter les histoires qui nous rassemblent, entre mémoire, culture et actualité. À Radio Télévision Caraïbes, je m’engage chaque jour à donner la parole à celles et ceux qui font battre le cœur de nos îles.