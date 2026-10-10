La Jamaïque enregistre le plus faible total trimestriel d’homicides depuis plus de 30 ans.

La Jamaïque a enregistré une diminution de 24 pour cent des meurtres cette année, avec 407 homicides signalés jusqu’au mardi 6 octobre.

Le ministre de la Sécurité nationale et de la Paix, le docteur Horace Chang, a communiqué cette mise à jour lors d’une déclaration ministérielle à la Chambre des Représentants, mardi.

Les 407 homicides enregistrés jusqu’à présent cette année se comparent à 534 meurtres sur la période correspondante de 2025.

Chang a affirmé que la baisse était particulièrement marquée au cours du troisième trimestre, durant lequel la Jamaïque a compté 123 meurtres entre juillet et septembre. Il a indiqué que c’était le plus faible total trimestriel enregistré en plus de trois décennies.

Le mois de septembre a enregistré 36 meurtres, ce qui en fait le plus faible mois survenu depuis plus de 30 ans. C’était aussi le quatrième mois cette année où le pays a enregistré 40 meurtres ou moins.

« Cinq des neuf premiers mois de 2026 font partie des plus faibles totaux mensuels de meurtres enregistrés depuis plus de trois décennies. De plus, les trois premiers trimestres de 2026 constituent les plus faibles totaux trimestriels sur cette période », a déclaré Chang au Parlement.

La Jamaïque a enregistré une baisse constante des meurtres au cours des années récentes, passant de 1 515 en 2022 à 1 406 en 2023, 1 148 en 2024 et 674 en 2025.

Chang a indiqué que les chiffres les plus récents marquaient un tournant important dans le taux de meurtres du pays, en notant qu’il était autrefois possible d’enregistrer 123 meurtres en un seul mois.

« En mai 2024, la Jamaïque avait enregistré 134 meurtres. En 2017, la moyenne mensuelle était de 137 meurtres. Aujourd’hui, 123 meurtres représentent un trimestre entier », a-t-il déclaré.

Bien que la baisse se poursuive, Chang a mis en garde contre la complaisance et a affirmé que le gouvernement poursuivrait ses efforts pour lutter contre la violence criminelle.

« Bien que nous reconnaissions ces progrès, nous ne devons pas nous laisser gagner par la complaisance. Notre responsabilité actuelle est de protéger et de renforcer ces gains », a-t-il déclaré.

Chang a indiqué que le gouvernement avait renforcé les effectifs de la Police jamaïcaine et investi dans le personnel, les infrastructures, la technologie, les équipements et la mobilité.

Il a également souligné les investissements dans la formation et le perfectionnement professionnel du personnel de sécurité par le biais de l’Académie militaire caribéenne, du Collège national de police de la Jamaïque et de l’Académie caribéenne de correction.

Le ministre a appelé à une plus grande attention à l’ordre public et a déclaré que l’interaction de la police avec les citoyens devait être professionnelle, proportionnée et respectueuse.

« Notre objectif est d’améliorer le respect des règles tout en réduisant les confrontations inutiles. L’application de la loi doit être équitable, efficace et transparente. Cela permettra à nos agents de police de concentrer une plus grande partie de leurs ressources sur les menaces les plus graves pour la vie et les biens », a déclaré Chang.

Chang, qui est également vice-Premier ministre, a déclaré que la violence demeurait préoccupante dans certaines sphères de la société jamaïcaine et a appelé à un changement culturel plus large.

« Pendant des décennies, des niveaux élevés de meurtres et de violences sont devenus tragiquement normalisés dans notre société. Nous assistons désormais à une inversion soutenue de cette tendance », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le gouvernement restait engagé envers ses politiques de lutte contre la criminalité malgré les critiques et a salué le leadership et les membres de la Jamaica Constabulary Force, en particulier les agents en première ligne.

« Leur courage, leur professionnalisme et leur sacrifice continuent de propulser ces progrès », a déclaré Chang.