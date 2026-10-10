Actualités dominicaines du jour

Amnesty International (AI) a appelé mercredi à une enquête immédiate, indépendante, impartiale et exhaustive sur la mort d’un jeune homme d’origine possiblement haïtienne, survenue, selon les allégations, lors d’une opération migratoire à Punta Cana le 3 octobre.

L’organisation a précisé dans un communiqué que les autorités dominicaines doivent clarifier les circonstances de la mort, déterminer les éventuelles responsabilités et garantir justice à la famille de la victime qui, selon les médias locaux, serait décédée après avoir été blessée par balle par un agent de la Direction générale de la Migration au cours de l’opération, information sur laquelle les autorités n’ont pas communiqué.

La directrice des Amériques d’Amnesty International, Ana Piquer, a déclaré que « depuis des années », AI et des organisations dominicaines et haïtiennes « ont documenté des pratiques de profilage racial, des détentions arbitraires, des déportations collectives et d’autres formes de violence et de discrimination dans le cadre des politiques migratoires de l’État ».

Dans ce sens, Piquer est convaincue que les autorités dominicaines « doivent prendre en compte ce contexte dans leurs enquêtes et veiller à ce que les responsables des violations des droits humains soient tenus pour responsables. »

Amnesty International a souligné que l’usage délibéré de la force létale ne peut être employé que lorsque cela est strictement nécessaire pour protéger une vie et que le statut migratoire d’une personne ne justifie pas une utilisation illégale de la force.

L’État dominicain « a l’obligation non seulement d’enquêter sur cette mort, mais aussi de mettre fin à des politiques et pratiques qui violent les droits humains et discriminent les personnes en fonction de leur origine nationale ou de leur couleur de peau », a avisé l’ONG.

« Les autorités doivent s’assurer qu’aucune personne ne perde sa liberté, sa sécurité ou sa vie en raison d’une politique migratoire marquée par le racisme. La violence, la discrimination et l’impunité ne peuvent pas continuer à faire partie de la réponse de l’État à la migration », a conclu Amnesty.

Depuis octobre 2024, l’exécutif dominicain met en œuvre un plan de déportation visant à rapatrier 10 000 Haïtiens par semaine pour maîtriser l’immigration irrégulière.

Selon des chiffres officiels, entre janvier et juillet de cette année, 250 429 Haïtiens en situation irrégulière ont été expulsés vers leur pays, qui traverse une crise dans tous les domaines.