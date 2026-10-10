Changements des tarifs d’électricité en Dominique à compter du 1er novembre

Les clients d’électricité de La Dominique verront leurs factures évoluer à partir du 1er novembre, après que la Commission indépendante de régulation (CIR) a approuvé une nouvelle structure tarifaire pour le seul fournisseur d’électricité de l’île, DOMLEC.

DOMLEC a annoncé l’approbation mercredi mais n’a pas dévoilé les nouveaux tarifs. L’entreprise a indiqué que cet examen tarifaire vise à soutenir sa capacité à maintenir un service fiable et à faire face à la hausse des coûts opérationnels.

La dernière révision tarifaire remonte à 2007, même si la loi sur l’électricité prévoit une révision tous les trois ans.

« Malgré l’inflation des deux dernières décennies, nos charges fixes liées aux opérations et à la maintenance n’ont pas été ajustées depuis; ce changement nous permet de répondre à des besoins qui nous permettront d’offrir un meilleur service », a déclaré Dwayne Cenc, directeur général de DOMLEC.

La CIR a indiqué que la nouvelle structure prévoit des tarifs d’électricité plus bas pendant les périodes hors pic. Avant l’entrée en vigueur des changements, DOMLEC devrait mener une communication publique pour aider les clients à comprendre le nouveau tarif et son éventuel impact sur leurs factures.

Le directeur exécutif de la CIR, Justin Kase, a déclaré que la CIR suivra les factures des clients de novembre jusqu’à la fin de l’année, et potentiellement au-delà, afin d’évaluer si les effets attendus du tarif se reflètent dans les factures et si DOMLEC atteint les objectifs de recettes fixés lors de l’examen.

« Ce suivi est important, car une révision tarifaire est en fin de compte mise à l’épreuve au-delà de la salle de consultation. Les clients en font l’expérience à travers les factures qu’ils reçoivent chaque mois », a déclaré Kase.

Ces changements tarifaires interviennent à un moment où La Dominique poursuit sa transition vers un système électrique fondé sur les énergies renouvelables, y compris l’intégration de l’énergie géothermique dans le mix énergétique de DOMLEC.

DOMLEC affirme que l’énergie géothermique, ressource renouvelable locale, contribue à réduire la dépendance du système électrique vis-à-vis du carburant diesel importé, lequel est vulnérable aux fluctuations des prix internationaux du combustible.

Felix Julien, ingénieur du développement commercial chez DOMLEC, a déclaré que l’augmentation de l’utilisation de l’énergie géothermique contribue déjà à atténuer l’impact des coûts du carburant sur les clients.

« La géothermie contribue déjà à amortir le coût élevé du carburant, et nous observons une stabilisation de nos prix grâce à l’augmentation de la production », a déclaré Julien.

La Dominique investit également dans les énergies renouvelables, le stockage d’énergie par batteries et les infrastructures associées dans le cadre de son objectif d’atteindre 100% d’électricité générée à partir de sources renouvelables d’ici 2030.

DOMLEC a annoncé qu’il fournira des informations complémentaires sur le nouveau tarif dans les semaines à venir, notamment des explications sur les catégories de clients, la manière dont les factures d’électricité sont calculées, la surtaxe carburant et les critères de tarification selon les heures d’utilisation (Time-of-Use).

L’entreprise invite également ses clients à passer en revue leur consommation d’électricité et à prendre des mesures pour gérer leur énergie, notamment en éteignant les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés et en utilisant des équipements à faible consommation d’énergie.