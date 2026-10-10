Jamaïque : mise en place d’un système de contraventions pour les infractions à l’ordre public

La Jamaïque s’apprête à introduire un nouveau système de billetterie pour certaines infractions liées à l’ordre public, le gouvernement affirmant qu’il réduira les confrontations inutiles entre les agents de police et les personnes qui enfreignent la loi.

Le Système de Gestion des Informations sur les Contraventions (TIMS), développé par la Jamaica Constabulary Force en partenariat avec le Ministère de la Sécurité nationale et de la Paix, soutiendra l’administration des infractions à pénalité fixe et l’application de la Noise Abatement Act (Loi relative à la réduction du bruit), des règlements sur les vendeurs illégaux et d’autres infractions d’ordre public.

Le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité nationale et de la Paix, Horace Chang, a annoncé ce système lors d’une déclaration à la Chambre des représentants mardi.

Chang a déclaré que le système permettrait aux agents ou à d’autres entités autorisées d’émettre des contraventions pour des infractions plutôt que d’avoir recours immédiatement à des mesures telles que la saisie d’équipements ou les arrestations.

« Cela sera exécuté de manière civilisée, non contentieuse et en accord avec les opérations du XXIe siècle », a déclaré Chang.

Il a pris l’exemple de la vente illicite au détail, indiquant que la police ne devrait pas être obligée de s’impliquer dans des confrontations avec les vendeurs au sujet de la saisie de leurs biens.

« Nous savons qu’il est inapproprié qu’ils vendent au mauvais endroit… mais un affrontement avec la police n’est pas la solution », a-t-il ajouté.

Sous l’approche proposée, une personne pourrait recevoir une contravention pour une infraction telle que la vente illicite au détail ou un bruit excessif et faire face à des conséquences supplémentaires si l’amende n’est pas payée.

Chang a également suggéré que des municipalités pourraient délivrer certaines contraventions, réduisant le besoin pour des policiers hautement qualifiés de consacrer du temps à faire respecter des infractions mineures d’ordre public.

Le ministre a indiqué que ce système s’inscrit dans le cadre d’un effort plus vaste visant à améliorer les interactions entre la police et le public, alors que la Jamaïque observe une diminution des meurtres et d’autres crimes graves.

« Nous devons veiller à ce que la manière dont la Police s’adresse aux citoyens soit professionnelle, proportionnée et respectueuse. Nous voulons un fonctionnement efficace de l’application des règles tout en préservant une relation solide entre la police et le public », a-t-il déclaré.

Chang a ajouté que les améliorations en matière de sécurité publique devraient aussi soutenir le développement économique, la confiance des entreprises et la qualité de vie.

« Le dividende de la paix doit devenir un dividende pour le développement », a-t-il soutenu, arguant que les progrès dans la réduction de la violence devraient se traduire par des opportunités et une prospérité accrues.

Il a dit que le gouvernement continuerait d’investir dans les forces de sécurité et de mettre en œuvre des politiques visant à consolider les gains de sécurité récemment obtenus.

« Nous ne céderons aucun terrain face aux criminels dans ce pays », a déclaré Chang. « Nous devons faire en sorte que la réduction de la violence devienne une caractéristique permanente de notre vie nationale. »

Le gouvernement a également déclaré vouloir favoriser une culture plus large de la paix dans laquelle les citoyens respectent l’État de droit et considèrent la police comme des partenaires dans le maintien de communautés plus sûres.