Le gouvernement jamaïcain a approuvé un protocole d’accord (MOU) avec un groupe d’investisseurs afin d’examiner la mise en place d’une infrastructure d’intelligence artificielle sur l’île, dans le cadre des efforts visant à positionner le pays pour bénéficier du secteur technologique en expansion rapide.

Le Premier ministre, Dr Andrew Holness, a annoncé la nouvelle dimanche 15 novembre, lors de la conférence spéciale des délégués du Parti travailliste jamaïcain (JLP) au Montego Bay Convention Centre à St. James.

Holness a déclaré que cette initiative vise à faire en sorte que la Jamaïque devienne plus qu’un simple consommateur de technologies d’IA et qu’elle participe à leur développement, tout en créant des opportunités d’emploi pour les générations futures.

« … afin que la Jamaïque puisse laisser une empreinte et ne pas se contenter d’être un consommateur de la technologie, mais que nous puissions faire partie de la création de cette technologie », a déclaré Holness.

« Et cela est quelque chose que votre administration a l’intention de poursuivre afin que vos enfants puissent obtenir des emplois dans la nouvelle économie qui sera créée grâce à l’intelligence artificielle », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre n’a pas identifié les investisseurs impliqués ni divulgué la valeur financière de l’accord proposé. Il n’a également pas indiqué si le MOU prévoyait l’établissement de centres de données dédiés à l’IA en Jamaïque.

Cependant, il a souligné que le gouvernement reconnaît le potentiel transformateur de l’intelligence artificielle et qu’il prend des mesures pour s’assurer que le pays puisse participer à l’industrie mondiale émergente.

Holness a dit que la task force IA du gouvernement fournit des conseils sur les mesures que la Jamaïque doit mettre en œuvre pour tirer parti des opportunités offertes par cette technologie.

Il a décrit l’intelligence artificielle comme la prochaine grande révolution technologique, prédisant qu’elle accroîtrait sensiblement la productivité mondiale et remodelerait l’activité économique.

« Nous sommes à l’aube d’une autre transition technologique, d’une autre révolution technologique qui va augmenter la productivité de l’humanité bien au-delà de ce que nous pouvons même imaginer aujourd’hui. Et cela s’appelle la révolution de l’intelligence artificielle », a déclaré Holness.

« Mes amis, nous ne pouvons pas être laissés pour compte à nouveau. Nous ne pouvons pas être laissés pour compte à nouveau. »

L’annonce marque l’intention du gouvernement de poursuivre l’investissement dans les infrastructures liées à l’IA dans le cadre de son programme plus large de développement économique.

Bien que les détails des installations proposées et des modalités d’investissement n’aient pas encore été dévoilés, l’initiative pourrait offrir à la Jamaïque des opportunités de participer au développement de l’IA et de soutenir la croissance des emplois liés à la technologie.

Le gouvernement n’a pas annoncé de calendrier pour la signature du MOU ou pour la mise en œuvre des projets découlant de l’accord proposé.