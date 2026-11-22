Le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, a rendu hommage à l’ancien gouverneur de la Banque centrale et ministre d’État chargé des Finances, James H. Smith, CBE, après son décès, le décrivant comme un trésor national qui a contribué à façonner les institutions financières du pays.

Dans une déclaration publiée samedi 14 novembre, Davis a indiqué que le décès de Smith représentait une perte importante pour les Bahamas, notamment pour la fonction publique et le secteur financier.

« Notre pays a perdu un trésor national. Cette perte se fera sentir dans notre vie publique et dans nos institutions financières », a déclaré Davis.

Smith, économiste formé au Canada, a consacré une grande partie de sa carrière à la finance publique et à la politique économique, occupant des postes gouvernementaux de premier plan sous trois Premiers ministres issus des deux grands partis.

Il a commencé sa carrière au ministère des Finances, y servant comme secrétaire des recettes puis comme secrétaire permanent, où il a contribué à façonner les politiques budgétaires de la jeune nation indépendante.

Smith a également représenté les Bahamas comme gouverneur suppléant au Fonds monétaire international avant d’être nommé gouverneur de la Banque centrale des Bahamas en 1987, sous le Premier ministre de l’époque, Sir Lynden Pindling.

Il a occupé ce poste pendant une décennie, supervisant le système monétaire du pays et contribuant à maintenir la confiance dans le dollar bahaméen.

« Pendant dix ans, il a veillé sur le dollar bahaméen, l’ancre de notre économie et de la confiance que le monde nous accorde », a déclaré Davis.

Smith a ensuite été ambassadeur du commerce sous l’ancien Premier ministre Hubert Ingraham, représentant les intérêts économiques du pays à l’international et présidant les négociations relatives aux services dans le cadre de la Zone de libre-échange des Amériques proposée.

En 2002, le Premier ministre de l’époque, Perry Christie, l’a nommé au Sénat et au Cabinet en tant que ministre d’État chargé des Finances.

À ce titre, Smith était responsable des affaires budgétaires quotidiennes, de la planification budgétaire et de la supervision du secteur des services financiers.

Davis a noté que les nominations de Smith à travers les administrations successives témoignaient de la confiance accordée à son expertise et à son jugement, quelle que soit son étiquette politique.

« Peu de Bahamiens ont gagné une telle confiance au-delà des divisions politiques. Il l’a gagnée par sa compétence, sa discrétion et son dévouement envers le pays », a déclaré le Premier ministre.

Après son départ de la fonction publique en 2007, Smith est resté actif dans le secteur financier, occupant le poste de président de CFAL et siégeant à plusieurs conseils.

Il a aussi contribué au développement des jeunes en tant que administrateur du Governor General’s Youth Award.

En reconnaissance de son service public, Smith a été nommé Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique (CBE) en 2000. Il a ensuite reçu le Prix d’excellence à vie du secteur des services financiers en 2017.

Davis a dit que Smith appartenait à la génération de fonctionnaires qui ont aidé à bâtir les institutions d’une Bahamas indépendante et à établir les bases de sa stabilité financière.

« La nation lui doit une profonde dette de gratitude. Nous l’honorons mieux en restant fidèles aux normes qu’il a instaurées : la prudence dans l’argent public, l’intégrité dans les fonctions publiques et le dévouement à l’intérêt national », a déclaré Davis.

Le Premier ministre, qui avait auparavant occupé le portefeuille des Finances, a dit qu’il avait compris l’importance des fondations financières posées par Smith et ses contemporains.

Au nom du gouvernement et du peuple des Bahamas, Davis et son épouse, Ann Marie, ont présenté leurs condoléances à la famille de Smith, à ses amis et à ses anciens collègues de la Banque centrale, du Ministère des Finances et de CFAL.

« Nous partageons leur peine. Nous partageons aussi leur fierté face à une vie aussi remarquable », a déclaré Davis.

« Puisse Dieu accorder à sa famille réconfort et force dans les jours à venir. Nous rendons grâce pour la vie d’un Bahamien remarquable. Puisse-t-il reposer en paix éternelle. »