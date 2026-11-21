Plus de 200 condamnations ont été prononcées à l’encontre d’exploitants miniers illégaux au Guyana entre janvier et octobre 2026, dans le cadre des efforts intensifiés des autorités pour faire respecter les réglementations minières et freiner les activités illicites à travers l’ensemble du territoire.

Le Ministère des Ressources Naturelles a indiqué que ces condamnations ont été prononcées par les tribunaux de magistrats à Bartica, Mahdia et Linden, dans le cadre d’une campagne continue visant à renforcer la conformité réglementaire et à faire en sorte que les activités minières se déroulent conformément à la loi.

Selon le ministère, les infractions relevaient de l’exploitation minière sans autorisation requise, de l’utilisation de dragues non licenciées et non enregistrées et de violations des dispositions de la Loi sur l’exploitation minière et de ses règlements d’application.

Plusieurs prévenus ont plaidé coupables et ont été condamnés par les tribunaux à des amendes, tandis que d’autres, qui avaient initialement contesté les charges, ont par la suite changé leur plaider coupable. D’autres condamnations ont été obtenues à l’issue des procès.

Le ministère a également informé que trois prévenus qui avaient plaidé non coupables ont été placés en détention provisoire en attendant le procès. De nombreuses autres affaires en litige restent devant les tribunaux, avec la mise en liberté sous caution de certains des inculpés.

Dans le cadre des opérations d’application, les autorités ont saisi plusieurs équipements miniers, dont des excavatrices et d’autres machines utilisées dans des activités minières illégales.

Des quantités importantes d’or ont aussi été confisquées au cours de ces opérations et remises ensuite aux autorités compétentes.

Le ministère a déclaré que ces saisies s’inscrivent dans le cadre d’efforts plus vastes visant à démanteler les opérations minières illégales, à prévenir l’exploitation illicite des ressources minérales du Guyana et à sanctionner les contrevenants.

Cette démarche d’application intervient alors que le gouvernement poursuit ses efforts pour renforcer la supervision du secteur minier et veiller à ce que les opérateurs respectent les lois et règlements en vigueur dans le pays.