Le Premier ministre le Dr Andrew Holness a défendu la décision de la Jamaïque de s’abstenir lors d’un vote des Nations Unies concernant l’embargo américain sur Cuba, affirmant que le pays continuera de se tenir solidaire du peuple cubain tout en menant une politique étrangère qui privilégie ses intérêts de développement national.

Le 28 octobre, la Jamaïque figurait parmi les 25 États qui se sont abstenus lors de la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies appelant à mettre fin à l’embargo américain contre Cuba. La résolution a été adoptée avec 130 voix pour et 17 contre.

Lors de la 83e conférence annuelle du Parti travailliste jamaïcain (JLP) à Montego Bay, dans le comté de St. James, dimanche 15 novembre, Holness a rejeté les critiques de l’opposition concernant la décision du gouvernement, soutenant que la Jamaïque ne doit pas être entraînée dans des conflits idéologiques ou des positions étrangères ancrées dans le passé.

« Nous soutenons un système multilatéral solide qui protège la voix des petits États. Mais sous ma direction, la Jamaïque ne trempera pas dans aucun agenda idéologique unique ni dans aucun groupe, et ne sera pas entraînée dans des conflits inutiles au nom d’un soutien aveugle à des rhétoriques dépassées », a déclaré Holness.

Le premier ministre a précisé que la position de la Jamaïque ne signale pas un retrait de son soutien au peuple cubain.

« Nous exprimons notre solidarité avec le peuple de Cuba. Nous souhaitons que nos frères et sœurs là-bas puissent jouir des libertés politiques et économiques que nous avons ici », a-t-il affirmé.

Holness a soutenu que le dialogue constructif entre les États-Unis et Cuba, combiné à des réformes internes à Cuba, offre la voie la plus pragmatique pour mettre fin à l’isolement économique de longue date du pays et prévenir de nouvelles tensions dans la région.

« Nous pensons que le dialogue constructif entre les États-Unis et Cuba, et des réformes plus poussées à Cuba, constitueront la seule voie pratique pour résoudre l’isolement économique persistant de Cuba et éviter les conflits dans la région », a-t-il déclaré.

Le premier ministre a également réaffirmé la volonté de la Jamaïque de continuer à coopérer avec Cuba, y compris en acceptant des professionnels cubains qui travaillent dans les secteurs de la santé, de l’éducation et d’autres domaines sur l’île.

« Nous les accueillons pour travailler en Jamaïque tout en respectant le cadre du droit jamaïcain et du droit international », a déclaré Holness.

Il a noté que la Jamaïque entretient des arrangements similaires avec des pays tels que le Ghana et le Nigeria, permettant à des professionnels qualifiés de travailler dans l’économie locale dans des conditions qui respectent les droits des travailleurs et se conforment au droit jamaïcain.

S’adressant à l’orientation plus générale de la politique étrangère de la Jamaïque, Holness a évoqué une déclaration du fondateur du JLP et ancien Premier ministre Sir Alexander Bustamante selon laquelle la Jamaïque était « avec l’Occident ».

Il a expliqué que cette affirmation reflétait un soutien à la démocratie libérale, aux droits humains, aux marchés libres, à la liberté des opinions politiques et religieuses, au droit international, à l’égalité souveraine, à l’intégrité territoriale et au règlement pacifique des différends.

Selon Holness, ces principes continuent de sous-tendre la politique étrangère de la Jamaïque, parallèlement à la poursuite des intérêts économiques et de développement du pays.

Il a ajouté que l’approche du gouvernement combine une diplomatie fondée sur des principes avec des considérations pragmatiques, plaçant la souveraineté, la sécurité, l’indépendance économique et le bien-être des Jamaïcains au cœur de ses relations internationales.

Le premier ministre a soutenu que la Jamaïque continuerait à dialoguer avec ses partenaires internationaux tout en évitant des engagements qui pourraient nuire à ses intérêts nationaux.