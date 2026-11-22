La Jamaïque a approuvé la distribution d’Ozempic, un médicament sur ordonnance largement utilisé pour la prise en charge du diabète de type 2 et pour aider à la perte de poids, alors que le gouvernement s’emploie à élargir les options de traitement pour les personnes vivant avec l’obésité.

Le ministre de la Santé et du Bien-être, le docteur Christopher Tufton, a annoncé cela lors du lancement de la Clinique Lifestyle du ministère au centre de santé Sandy Bay, à Hanover, le 12 novembre.

L’Ozempic contient de la sémaglutide, un principe actif appartenant à une catégorie de médicaments connus sous le nom d’agonistes des récepteurs du GLP-1 (glucagon-like peptide-1). Ces médicaments imitent une hormone naturelle qui aide à réguler le taux de sucre dans le sang, ralentissent la digestion et réduisent l’appétit, ce qui permet aux patients de se sentir rassasiés plus longtemps.

Fabriqué par la société pharmaceutique danoise Novo Nordisk, l’Ozempic s’administrer par une injection hebdomadaire. Bien qu’il ait été principalement développé pour traiter le diabète de type 2, ce médicament a attiré l’attention internationale pour son efficacité dans l’aide à la perte de poids chez certains patients.

La sémaglutide est également l’ingrédient actif du Wegovy, un autre médicament fabriqué par Novo Nordisk qui est spécialement approuvé pour la gestion du poids à long terme chez certains patients. Contrairement à l’Ozempic, dont l’usage est principalement approuvé pour le traitement du diabète sur des marchés tels que les États-Unis, le Wegovy est prescrit à des doses destinées à la gestion du poids.

Ces médicaments gagnent en popularité dans le monde entier face à l’intérêt croissant pour les traitements pharmaceutiques de l’obésité, une condition associée à un risque accru de maladies cardiaques, d’AVC, de diabète de type 2 et d’autres affections chroniques.

Cependant, Ozempic n’est pas adapté à tout le monde. Les effets secondaires courants comprennent les nausées, les vomissements, la diarrhée, la constipation et des malaises abdominaux. Des complications plus graves, telles que la pancréatite et des problèmes de la vésicule biliaire, peuvent aussi survenir. Les professionnels de santé recommandent que ce médicament soit utilisé uniquement sous supervision médicale.

Tufton a indiqué que d’autres médicaments de marque utilisés pour gérer l’obésité font aussi l’objet d’un examen en vue de leur approbation en Jamaïque.

« Nous espérons que d’ici l’année prochaine, ils seront approuvés, ainsi que leur équivalent générique », a-t-il déclaré, précisant que ces médicaments seront disponibles dans les pharmacies.

Le ministre a reconnu que certains Jamaïcains recherchant un traitement pour l’obésité ont acheté ces médicaments par des canaux informels, y compris auprès de fournisseurs à l’étranger, souvent à des prix gonflés.

« Ce qui se passait par le passé, c’était un marché noir. Des gens les achetaient à Miami et dans ces lieux, ou ailleurs, et les revendaient à des coûts plus élevés », a-t-il souligné.

« Ainsi, au cours du prochain trimestre environ, ces médicaments devraient être disponibles, et la version générique serait la version moins chère », a-t-il déclaré.

Tufton a également indiqué qu’une facilitation de l’accès à ces médicaments par le biais du National Health Fund (NHF) serait envisagée, ce qui pourrait rendre le traitement plus abordable pour les patients éligibles.

Par ailleurs, la Clinique Lifestyle nouvellement lancée au centre de santé Sandy Bay ciblera les personnes dont la santé est menacée par l’obésité.

Les patients seront orientés vers la clinique par des médecins après des évaluations médicales et bénéficieront du soutien d’une équipe pluridisciplinaire de spécialistes, comprenant des psychologues, des nutritionnistes, des spécialistes de l’activité physique et des travailleurs sociaux.

L’initiative est conçue pour aider les patients à adopter des modes de vie plus sains, à gérer leur poids et à réduire leur risque de développer des maladies chroniques graves.

Tufton a averti que des médicaments tels que l’Ozempic ne doivent pas être considérés comme des substituts à des pratiques de vie saines, en mettant l’accent sur le fait que la gestion de l’obésité nécessite une approche globale impliquant une nutrition adéquate, une activité physique régulière et une supervision médicale.

« Cela fait partie du contrôle de l’obésité. Ce n’est pas l’ensemble du tableau. Donc, je ne suis pas ici pour prescrire une seule solution au problème », a-t-il déclaré.