La Jamaïque cherche à affirmer sa position en tant que destination prisée par le tourisme cycliste, alors que l’artiste international Safaree Samuels rejoint plus d’une centaine de cyclistes d’Amérique du Nord pour l’événement Cycle Jamaica sur la côte nord de l’île.

Samuels, d’origine jamaïcaine, est arrivé à l’aéroport international Ian Fleming jeudi 12 novembre afin de participer à ce séjour consacré au cyclisme, qui a attiré des cyclistes inscrits et leurs équipes de soutien des États-Unis et du Canada.

L’événement tout inclus de quatre jours, qui se tenait du 12 au 16 novembre, était basé au Riu Ocho Rios et proposait des itinéraires à travers la côte nord de la Jamaïque.

Fiona Fennell, responsable des relations publiques et de la communication du Jamaica Tourist Board (JTB), a estimé que l’événement mettait en lumière le potentiel de l’île pour attirer des visiteurs en quête d’aventure, de bien-être et d’expériences en plein air au-delà des vacances traditionnelles axées sur la plage.

« Les gens réalisent qu’ils peuvent venir ici pour le sable, le soleil et la mer, mais qu’ils peuvent aussi faire du vélo à travers un paysage magnifique, se déconnecter et se ressourcer en Jamaïque. Et nous soutenons ce type d’activités cyclistes, car nous savons qu’il existe des visiteurs qui veulent venir en Jamaïque pour faire cela », a déclaré Fennell à JIS News.

Elle a ajouté que la participation de Samuels aiderait à promouvoir l’offre de tourisme cycliste de la Jamaïque auprès d’un public international plus large, en particulier via les réseaux sociaux.

« Nous sommes conscients que nous évoluons dans un environnement extrêmement axé sur les réseaux sociaux. Les gens regardent le contenu des uns et des autres et cela va nous offrir un contenu exceptionnel grâce à une personnalité qui est elle-même une marque », a-t-elle précisé.

Samuels, rappeur et personnalité de la télévision américano-jamaïcain connu pour ses apparitions dans la série de téléréalité Love & Hip Hop, a déclaré être enthousiaste à l’idée de participer à l’événement et d’aider à lutter contre les idées reçues concernant le cyclisme sur les routes jamaïcaines.

« Le simple fait d’avoir mon vélo sur le sol jamaïcain me permet de le mettre en avant et de dire au monde qu’on peut faire du vélo ici, car pour une raison quelconque, les gens pensent que les routes ici sont si mal entretenues qu’on ne peut pas faire de vélo », a-t-il déclaré.

« Donc j’ai un assez beau vélo et je l’ai apporté en Jamaïque, et je dois faire comprendre aux gens qu’on peut faire du vélo en Jamaïque. »

L’artiste, qui visite fréquemment l’île, a déclaré qu’il s’était intéressé à Cycle Jamaica après l’avoir découverte via les réseaux sociaux.

« La Jamaïque est définitivement une destination pour le cyclisme et une échappée. Quand je me suis mis au cyclisme et que Cycle Jamaica a commencé à apparaître sur mon fil d’actualités et que j’en ai entendu parler, je me suis dit que je devais en faire partie. Je n’aurais pas pu envisager cela autrement », a-t-il ajouté.

La représentante de Cycle Jamaica, Jennifer Hilton, a indiqué que l’événement suscite un intérêt et un soutien croissants, ajoutant que la participation de Samuels pourrait aider à présenter l’expérience à ses plus de 3,3 millions d’abonnés sur Instagram.

« Nous sommes tellement heureux que Safaree ait accepté de nous rejoindre lors de Cycle Jamaica et il était très accessible. Tout s’est fait via les réseaux sociaux, sur Instagram. Je l’ai contacté. Il a dit qu’il était intéressé. J’étais dans l’avion le lendemain à destination de Miami pour finaliser l’accord; l’accord a été scellé, et le voici aujourd’hui en tant qu’invité d’honneur de Cycle Jamaica », a déclaré Hilton.

L’événement comprenait des escortes policières, des véhicules de soutien et des services d’urgence pour assister les cyclistes le long des parcours.

Les responsables du tourisme indiquent que des événements cyclistes comme Cycle Jamaica s’inscrivent dans les efforts visant à diversifier l’offre touristique de l’île en attirant des visiteurs intéressés par l’aventure, les activités récréatives et les expériences de bien-être.