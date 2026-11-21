Près de 4 600 personnes ont été tuées et plus de 2 000 blessées en Haïti depuis le début de 2026, alors que l’escalade de la violence des gangs et le durcissement des opérations de sécurité continuent de menacer les civils, selon l’ONU.

Dans un communiqué publié le mardi 17 novembre, le Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR) a indiqué que 4 595 personnes ont été tuées et 2 050 blessées dans des violences armées entre le 1er janvier et le 31 octobre.

Les chiffres incluent 1 167 morts et 459 blessés entre le 1er juillet et le 30 septembre, mettant en évidence la persistance de la violence dans cette nation des Caraïbes.

La porte-parole des droits de l’homme de l’ONU, Marta Hurtado, a déclaré que les gangs armés continuent d’abuser gravement des civils, tandis que le renforcement des opérations de sécurité alimente aussi des inquiétudes concernant les violations des droits humains.

La violence sexuelle demeure une préoccupation majeure, avec au moins 340 femmes et filles exposées à des violences sexuelles entre juillet et septembre, dont la grande majorité a été victime de viols commis par des gangs.

L’ONU a documenté 1 497 cas de violence sexuelle entre janvier et septembre.

Selon l’OHCHR, les gangs ont adapté leurs tactiques en réponse au renforcement des opérations de sécurité, en menant des attaques de représailles contre des habitants soupçonnés de coopérer avec les autorités, en organisant des enlèvements et en procédant à l’enrôlement forcé d’enfants et de jeunes.

Des groupes armés ont également imposé des restrictions plus sévères à la liberté de mouvement des résidents afin de dissuader toute coopération avec les forces de sécurité.

L’ONU a averti que les gangs cherchent de plus en plus à influencer les prochaines élections haïtiennes par l’intimidation et la violence.

À Cité Soleil, le leader du gang Brooklyn aurait préparé une liste de candidats afin d’obtenir des postes municipaux. Deux habitants auraient été tués après avoir dénoncé ce stratagème.

Par ailleurs, l’ONU s’est inquiétée de la conduite des forces de sécurité lors des opérations visant les gangs armés.

Entre juillet et septembre, au moins 514 personnes ont été tuées et 235 blessées lors d’opérations menées par les forces de sécurité nationales, parfois avec l’appui d’une société militaire privée.

Quarante-quatre autres personnes auraient été tuées lors d’exécutions extrajudiciaires par des policiers en dehors des opérations anti-gangs.

Volker Türk, Haut-Commissaire des droits de l’homme de l’ONU, a exhorté les autorités haïtiennes et les forces de sécurité internationales à veiller à ce que toutes les opérations respectent le droit international des droits humains et privilégient la protection des civils.

Il a insisté sur le fait que l’usage de la force létale ne doit être envisagé qu’en dernier recours lorsque la vie est menacée de façon imminente et doit rester proportionné.

Türk a également appelé les autorités haïtiennes à renforcer la supervision des forces de sécurité, à enquêter sur les abus allégués, y compris les exécutions extrajudiciaires, et à s’assurer que les responsables soient tenus pour responsables.

L’ONU a déclaré qu’elle poursuivait son soutien aux autorités haïtiennes afin d’améliorer la protection des droits humains pendant les opérations de sécurité.

Depuis le début de l’année, des agents des droits humains de l’ONU ont formé plus de 1 300 policiers haïtiens impliqués dans les opérations anti-gangs sur les normes internationales relatives aux droits humains.

L’organisation a également assuré des formations sur les droits humains aux contingents nouvellement déployés de la Force de suppression des gangs et apporté une assistance technique pour renforcer la réponse judiciaire d’Haïti face aux crimes graves.

Ces efforts incluent le soutien à des unités judiciaires spécialisées chargées d’enquêter sur les crimes commis par les gangs, y compris les délits financiers complexes.

L’ONU a appelé à renforcer les services de protection et d’assistance pour les communautés touchées par la violence, en particulier les survivantes de violences sexuelles, et à rétablir les services essentiels dans les zones reprises aux gangs.

Türk a de nouveau exhorté la communauté internationale à déployer pleinement la Force de suppression des gangs pour aider à lutter contre l’escalade de la violence des gangs, tout en assurant le respect des normes internationales relatives aux droits humains.

Il a également encouragé les gouvernements à élargir les sanctions au-delà des chefs de gangs pour viser les individus qui contrôlent et tirent profit des réseaux criminels.

L’ONU a en outre appelé à des mesures urgentes pour mettre fin à l’écoulement illégal d’armes et de munitions vers Haïti, conformément à l’embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité de l’ONU.

Le chef des droits humains a souligné que rétablir la stabilité requerra bien plus que des opérations de sécurité, appelant à des institutions judiciaires plus solides, à la responsabilisation face aux abus et à des efforts soutenus pour s’attaquer à la corruption, aux inégalités et à la pauvreté.