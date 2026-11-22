Martine Moïse, veuve du président haïtien assassiné Jovenel Moïse, s’est inscrite comme candidate à l’élection présidentielle haïtienne prévue pour juillet 2027.

Moïse, dont le mari a été tué en juillet 2021, a déposé sa candidature en ligne sous l’étiquette Gwoupman Angaje pou Demokrasi (GAD), devenant l’une des trois femmes parmi les 33 prétendantes à la présidence.

Cependant, cette inscription n’assure pas une place sur le bulletiné. Le Conseil électoral provisoire (CEP) d’Haïti doit examiner les documents des candidats et vérifier qu’ils satisfont aux conditions d’éligibilité avant de publier la liste officielle des candidats approuvés.

Moïse n’a pas commenté publiquement son inscription, bien qu’elle ait laissé entrevoir des ambitions politiques dans une publication sur les réseaux sociaux la semaine dernière.

« Haïti se relèvera de ses propres forces, car la politique doit être menée différemment », a-t-elle écrit sur X.

L’ancienne Première dame a été blessée lors de l’attaque du 7 juillet 2021 qui a coûté la vie à son mari dans leur résidence située à l’extérieur de Port-au-Prince.

Cet assassinat a suscité des enquêtes en Haïti et aux États-Unis, où plusieurs personnes ont fait face à des accusations fédérales dans le cadre du complot.

Parmi les personnes impliquées figurent Joseph Badio, ancien employé du ministère de la Justice haïtien, et Christian Emmanuel Sanon, médecin et pasteur haïtien-américain accusé d’avoir tenté de remplacer Jovenel Moïse à la présidence.

D’autres figures éminentes qui se sont inscrites à la course présidentielle incluent les anciens présidents Michel Martelly et Jocelerme Privert, l’ancien Premier ministre Claude Joseph et l’ancien ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuy.

La période d’inscription a pris fin dimanche 15 novembre, avec Kely C. Bastien du parti Delivrans et Lucmanne Delille de Debout Citoyen parmi les derniers candidats à déposer leur nom.

L’élection présidentielle haïtienne, initialement prévue en décembre 2026, a été reportée à juillet 2027 en raison de l’insécurité généralisée et de la violence des gangs.

Le pays n’a pas tenu d’élections législatives depuis 2016, tandis que des groupes armés contrôlent encore des zones importantes et perturbent le quotidien.

Par ailleurs, le parti Fanmi Lavalas a annoncé son retrait temporaire du processus électoral, estimant que les conditions ne sont pas réunies pour des élections crédibles.

Le parti, qui affirme compter 30 000 adhérents, appelle à une amélioration de la sécurité et au dialogue entre les parties prenantes avant de participer.

Cette annonce intervient sur fond de violences persistantes dans le département de l’Artibonite, où une attaque menée par des membres du gang Gran Grif à Morne-Robert, près de Saint-Marc, a fait au moins 10 morts ce week-end.

Des sources locales indiquent que le bilan pourrait être passé à 13 morts d’ici dimanche. Les victimes étaient apparemment des agriculteurs en route vers un marché à Pont-Sondé pour y vendre leurs produits.

L’Union européenne a également annoncé lundi de nouvelles sanctions contre quatre gangs haïtiens et leurs dirigeants pour de graves violations des droits humains.

Les personnes visées comprennent Segond, Gran Ravin, Kraze Baryè et 400 Mawozo, ainsi que leurs dirigeants respectifs.

Ces sanctions prévoient le gel des avoirs et des interdictions de voyage, tandis que les citoyens et entreprises de l’UE sont interdits de procurer des fonds à ceux qui sont désignés.

Ces développements mettent en lumière les défis sécuritaires auxquels fait face Haïti alors que les autorités se préparent à des élections destinées à rétablir une direction élue après des années d’instabilité politique.