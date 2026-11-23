Le secrétaire d’État adjoint américain chargé des Affaires pour l’hémisphère occidental, Juan Pablo Segura, se rendra à Trinité-et-Tobago du 16 au 18 novembre pour des entretiens visant à renforcer les relations bilatérales, à faire progresser la coopération dans les domaines de l’énergie et de la sécurité, et à développer des partenariats commerciaux.

Selon un communiqué publié lundi par l’ambassade des États-Unis à Trinité-et-Tobago, Segura rencontrera des responsables gouvernementaux et des dirigeants du secteur privé au cours de sa visite de trois jours à Port-d’Espagne.

Les discussions porteront sur les priorités communes en matière d’énergie et de sécurité, ainsi que sur les opportunités visant à renforcer les liens économiques entre les deux pays.

L’ambassade américaine décrit Trinité-et-Tobago comme un partenaire américain clé dans les Caraïbes, notant que la coopération économique et sécuritaire entre les deux nations continue de se renforcer.

La visite mettra également l’accent sur les efforts visant à lutter contre la criminalité transnationale et à renforcer la sécurité régionale.

« La visite du secrétaire d’État adjoint Segura illustre l’engagement des États-Unis à travailler avec Trinité-et-Tobago pour lutter contre la criminalité transnationale, renforcer la sécurité régionale et soutenir une coopération énergétique qui rend nos deux pays plus sûrs et plus prospères », a indiqué l’ambassade.

La visite intervient alors que Washington poursuit ses échanges avec ses partenaires caribéens sur la sécurité régionale, le développement énergétique et la coopération économique.