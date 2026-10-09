GraceKennedy répond à l’alerte USDA sur des saucisses de Vienne importées illégalement

GraceKennedy Foods a clarifié que des saucisses de poulet Grace fabriquées en Jamaïque sont entrées sur le territoire américain en dehors des canaux de distribution autorisés, après que les autorités américaines ont émis une alerte sanitaire publique concernant ces produits, importés illégalement depuis la Jamaïque.

Le Service de sécurité sanitaire des aliments et d’inspection (FSIS) du Département de l’Agriculture des États-Unis a publié cette alerte le 6 octobre, visant des boîtes de 140 grammes de Saucisses de poulet Viennoises Grace Prêtes à Manger et des Saucisses de poulet Viennoises Grace Prêtes à Manger Épicées et Piquantes.

Les produits concernés portent le numéro d’établissement « EST. NO G-01 » inscrit à l’intérieur de la marque de contrôle jamaïcaine et ont été distribués à des points de vente dans l’Alabama, la Floride, la Géorgie, le Maryland et le Texas.

FSIS a précisé que la Jamaïque n’est pas éligible pour exporter des produits à base de viande ou de volaille vers les États-Unis. L’agence a découvert le problème lors de la surveillance habituelle des produits importés et mène une enquête pour déterminer comment ces saucisses sont entrées sur le territoire.

À ce jour, aucun cas de maladie ou de blessure lié à ces produits n’a été confirmé. Toutefois, FSIS invite les consommateurs ayant acheté les saucisses concernées à ne pas les consommer et à les jeter ou à les retourner au point de vente.

Dans un communiqué publié après l’alerte, GraceKennedy Foods a indiqué ne pas exporter vers les États-Unis des saucisses Grace de poulet Viennoises fabriquées en Jamaïque et n’a autorisé personne à agir en son nom à cet égard.

L’entreprise affirme qu’elle opère en conformité avec les exigences réglementaires américaines et que tout produit jamaïcain entrant sur le marché américain l’a fait en dehors des canaux d’exportation et de distribution autorisés.

GraceKennedy précise également que les produits touchés se distinguent de ceux qu’elle distribue sur le marché américain, en rappelant que les saucisses Grace Viennoises destinées au marché américain sont fabriquées dans des installations qui respectent les exigences du USDA.

L’entreprise rappelle que son établissement jamaïcain de transformation de viande, qui fabrique ces saucisses de poulet Viennoises, est certifié FSSC 22000 et qu’il exporte vers des marchés approuvés à travers les Caraïbes, conformément à leurs exigences réglementaires.

GraceKennedy déclaré que l’alerte du USDA concernait l’entrée non autorisée des produits aux États-Unis et qu’elle ne visait pas une contamination spécifique ni un défaut de sécurité alimentaire.

Néanmoins, FSIS conseille aux consommateurs de ne pas consommer les produits concernés. Ceux qui craignent une éventuelle maladie ou blessure devraient contacter un professionnel de santé. L’agence a publié des images des étiquettes concernées sur son site internet.