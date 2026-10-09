Crise de l’eau en Jamaïque s’aggrave : les systèmes de la NWC entrent en zone de sécheresse

La crise de l’eau en Jamaïque s’aggrave: 107 des 405 systèmes de réserve de la National Water Commission (NWC) se trouvent désormais en zone de sécheresse, alors que plusieurs paroisses restent soumises à des restrictions d’eau strictes.

Le ministre de l’Eau, de l’Environnement et du Changement Climatique, Matthew Samuda, a averti que les restrictions pourraient devenir encore plus sévères la semaine prochaine alors que le pays lutte contre un assèchement qui s’aggrave et des prévisions de précipitations limitées.

Lors du point presse de mercredi, après le Conseil des ministres, Samuda a déclaré que certaines communautés pourraient être alimentées en eau selon un régime jour avec eau et jour sans eau, à mesure que la situation se dégrade.

Il a indiqué que les prévisions de précipitations pour les paroisses touchées par la sécheresse restent sombres pour les mois à venir, ce qui pousse le gouvernement à prendre des mesures supplémentaires pour aider les communautés à gérer la pénurie.

Dans le cadre de la réponse, le ministère a entamé des procédures d’approvisionnement d’urgence pour acheter 5 000 citernes d’eau noires destinées à être distribuées aux groupes et communautés vulnérables.

Parmi celles-ci, 1 000 citernes seront attribuées à des établissements de la petite enfance qui travaillent avec la Early Childhood Commission durant leur processus de certification.

Autres 1 000 seront distribuées par l’Administration pour le développement agricole rural (RADA) aux agriculteurs.

Selon lui, ce soutien vise à protéger les moyens de subsistance des agriculteurs et la sécurité alimentaire alors que la sécheresse touche les communautés agricoles.

Le troisième groupe qui recevra des citernes sera les ménages comprenant des personnes handicapées.

« Nous fournirons des citernes aux ménages qui en ont besoin et nous travaillons sur le processus de sélection avec le Ministère du Travail », a déclaré Samuda.

Les 2 000 citernes restantes seront distribuées selon les évaluations effectuées par la Water Resources Authority, Rural Water Supply Limited et la NWC.

Samuda a indiqué que les responsables identifient les communautés où l’eau est sûre, mais dont la capacité de stockage domestique est insuffisante.

« L’un des défis que nous rencontrons lorsque nous voyons des camions entrer dans certaines communautés et que les gens se précipitent avec des seaux, des bocaux et toutes sortes d’ustensiles est dû au fait qu’au niveau du foyer ils n’ont pas suffisamment de capacité de stockage », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le gouvernement se concentrerait sur les communautés confrontées à certains des défis les plus graves, en particulier dans l’est de la Jamaïque.

« Là où nous rencontrons certains de ces défis dans la moitié est de l’île, nous nous rendrons dans les communautés et interviendrons autant que possible avec les 2 000 citernes restantes », a déclaré Samuda.

Le gouvernement installe également 100 citernes d’eau en bord de route à des emplacements stratégiques, principalement dans l’est de la Jamaïque, dans le cadre de sa réponse à la sécheresse.

Ces mesures interviennent alors que les restrictions d’eau restent en vigueur dans plusieurs paroisses et que le nombre de systèmes de la NWC touchés par la sécheresse continue d’augmenter.