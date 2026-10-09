Ancien PDG d’un assureur barbadien condamné à une amende de 7 000 USD dans une affaire de blanchiment d’argent

L’ancienne directrice générale de l’Insurance Corporation of Barbados Limited (ICBL), Ingrid Innes, 70 ans, a été condamnée à une amende de 7 000 dollars américains et à purger le temps déjà écoulé, après avoir plaidé coupable à une seule accusation de conspiration en vue de blanchiment d’argent devant les tribunaux américains.

La juge de district Kiyo Matsumoto, prenant en compte son état de santé, a prononcé cette peine. Innes souffre d’un cancer du pancréas au stade trois et a évité une détention supplémentaire.

La ressortissante canadienne était impliquée dans un système de pots-de-vin entourant l’ancien ministre barbadien Donville Inniss.

Inniss a été reconnu coupable aux États-Unis en 2020 et a purgé deux années de prison fédérale. Les procureurs avaient soutenu que les paiements effectués dans le cadre de ce système étaient des pots-de-vin destinés à aider l’ICBL à obtenir davantage d’affaires.

Selon Barbados Today, les paiements avaient été déguisés par le biais de deux factures frauduleuses préparées par le directeur financier de l’ICBL, Kamante Millar.

Millar a ensuite conclu un accord de plaidoyer et a témoigné au profit de l’accusation lors du procès fédéral contre Innes, d’autres cadres de l’ICBL et Inniss.

Lors du procès de 2020, Millar a témoigné qu’elle avait généré deux fausses factures internes — l’une pour 16 536,73 USD en 2015 et l’autre pour 20 000 USD en 2016.

Les factures étaient utilisées pour dissimuler des paiements qui ont finalement été canalisés vers Crystal Dental Lab, la société dentaire d’Inniss, basée aux États-Unis.

Innes a confié aux autorités que, lorsqu’on lui demandait d’approuver les paiements à Inniss, on lui avait indiqué qu’il s’agissait de services de consultation.

Elle a également affirmé qu’on lui avait dit que ce n’était pas nécessairement illégal ni inhabituel à Barbade pour les parlementaires de posséder des entreprises, y compris des sociétés de conseil, ou d’accepter des dons de campagne de la part de fournisseurs gouvernementaux.

La plaidoirie de culpabilité d’Innes met fin à l’affaire impliquant l’ancien cadre de l’ICBL après plusieurs années de procédures liées au stratagème de pots-de-vin.