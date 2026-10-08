Près d’un an après, les assureurs s’activent pour régler les sinistres liés à l’ouragan Melissa

L’Association d’assurance de la Jamaïque (IAJ) indique que ses compagnies membres intensifient leurs efforts pour régler les sinistres en souffrance liés à l’ouragan Melissa, tout en reconnaissant les préoccupations concernant les retards presque un an après la tempête.

Les données industrielles compilées par l’IAJ montrent que 90 % des sinistres automobile et 77 % des sinistres libellés en dollars jamaïcains avaient été entièrement réglés et payés à la fin du mois de septembre.

Cependant, les progrès ont été plus lents pour les sinistres non auto et ceux libellés en dollars américains, avec 54 % des sinistres non auto et 49 % des sinistres libellés en dollars américains entièrement réglés.

L’association a indiqué que les sinistres en souffrance continuent de peser sur les foyers et les entreprises qui se remettent de l’ouragan, tant sur le plan financier qu’opérationnel.

« Notre responsabilité est de veiller à ce que les sinistres restants reçoivent l’attention qu’ils exigent et que les assurés soient tenus informés tout au long du processus », a déclaré la présidente de l’IAJ, Rosemarie Henry.

L’IAJ a précisé que ses membres examinent chaque sinistre Melissa en souffrance, en accordant une attention particulière aux cas où la communication récente a été limitée, où les rapports d’experts en pertes restent en suspens, où les offres de règlement attendent d’être résolues ou où les travaux de remise en état sont toujours en cours.

Les compagnies membres se voient également demander de fournir aux assurés des informations actualisées sur leurs sinistres, d’identifier un point de contact clair, d’expliquer la base des offres de règlement et de fournir des prochaines étapes claires et, lorsque cela est raisonnablement possible, un calendrier prévisionnel d’achèvement.

L’association a déclaré que certains sinistres ne peuvent pas encore être entièrement réglés parce que les travaux de remise en état restent incomplets ou que les pertes finales ne peuvent pas encore être déterminées. Dans ces cas, les assureurs ont pris et continueront de prendre en compte des paiements intermédiaires lorsque cela est possible, conformément aux termes des contrats d’assurance et des arrangements de réassurance applicables.

L’IAJ a expliqué que l’ampleur de l’ouragan Melissa a entraîné une concentration inhabituellement élevée de sinistres relatifs aux biens et a mis à rude épreuve les ressources chargées de l’évaluation des pertes.

Lorsque les rapports d’experts en sinistres restent à produire, les assureurs travaillent avec la communauté des experts en sinistres pour faire progresser les dossiers, y compris en réaffectant les responsabilités lorsque cela est faisable et en identifiant les cas qui peuvent avancer sans délais supplémentaires inopportuns.

L’annonce de l’association intervient alors que des préoccupations publiques émanant de l’Association jamaïcaine des hôtels et du tourisme (JHTA) portent sur le temps nécessaire pour résoudre certains sinistres liés à l’ouragan, ainsi que sur des questions concernant les calculs des indemnités, les franchises, l’évaluation des biens et l’application de la clause moyenne.

« Nous avons entendu les préoccupations exprimées par le secteur du tourisme et nous les prenons au sérieux », a déclaré Henry.

Elle a précisé que l’industrie entendra travailler avec les membres et les parties prenantes pour répondre à ces préoccupations tout en veillant à ce que les sinistres soient évalués conformément aux termes de chaque police.

Everton McFarlane, directeur exécutif de l’IAJ, a indiqué que les derniers chiffres de l’association visaient à montrer à la fois les progrès réalisés et les domaines nécessitant une attention accrue.

« Lorsque nous déclarons qu’un sinistre est clôturé, cela signifie que l’intégralité des obligations en suspens liées au sinistre a été réglée », a déclaré McFarlane.

Il a ajouté que l’objectif immédiat de l’association est d’accélérer les sinistres en souffrance et d’amener autant que possible vers un règlement définitif et un paiement.

L’IAJ a dit que les assurés devraient pouvoir comprendre comment leurs indemnités sont calculées, comment les dispositions pertinentes des polices s’appliquent et où poser des questions sur des sinistres individuels.

Tammara Glaves-Hucey, présidente du Comité général d’assurance de l’IAJ, a déclaré que les assureurs doivent également communiquer clairement lorsque des informations supplémentaires ou des évaluations sont nécessaires ou lorsque des questions concernant les règlements se posent.

L’association a indiqué qu’elle continuera de suivre l’évolution des sinistres avec ses compagnies membres et en collaboration avec la Commission des services financiers (FSC), l’Association jamaïcaine des courtiers en assurance, l’Association des experts en sinistres de Jamaïque, la JHTA, les groupes d’assurés et d’autres parties prenantes.

« L’ouragan Melissa a mis la Jamaïque à l’épreuve à tous les niveaux, y compris dans notre écosystème d’assurance », a déclaré Henry, ajoutant que l’industrie doit tirer les enseignements de cette expérience et renforcer la communication sur les sinistres et l’expérience globale des assurés.

L’IAJ a indiqué que sa priorité est de mener les sinistres restants à leur conclusion aussi rapidement, équitablement et avec la plus grande transparence possible tout en respectant les obligations contractuelles qui régissent le système d’assurance.