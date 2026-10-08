Abinader et le secrétaire général de l’OEA discutent d’Haïti, du Nicaragua et du Venezuela

Santiago.- Le président Luis Abinader a tenu mercredi des entretiens séparés avec le secrétaire général de l’Organisation des États américains (OEA), Albert Ramdin, et avec l’ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet, discutant d’Haïti, de la démocratie dans la région, du Nicaragua, de la croissance économique et des politiques sociales.

Les rencontres ont eu lieu lors de la participation d’Abinader à l’ouverture de la 41e session de la CEPAL à Santiago de los Caballeros.

Pendant sa rencontre avec Ramdin, le secrétaire général de l’OEA a informé Abinader de ses priorités depuis son arrivée au pouvoir et des efforts de l’organisation pour soutenir des initiatives menées par les Nations Unies liées à une force internationale destinée à répondre à la violence des gangs en Haïti. Il a également présenté le plan d’action de l’OEA sur cette question.

Les deux responsables ont évoqué l’état de la démocratie dans la région, y compris la situation au Nicaragua et les efforts de l’OEA pour favoriser le retour à une gouvernance démocratique. Ils ont aussi abordé les évolutions au Venezuela et le contexte politique en mutation dans le pays.

Lors de sa rencontre avec Bachelet, l’ancienne présidente chilienne a félicité Abinader pour son discours à la CEPAL, en mettant particulièrement l’accent sur le fait que la croissance économique se traduise par une amélioration des conditions sociales.

Bachelet a partagé son expérience tirée des programmes sociaux mis en œuvre pendant ses deux mandats à la présidence du Chili, notamment des initiatives apportant du soutien aux mères, la fréquentation scolaire, le transport des élèves et l’aide sociale. Les deux responsables ont également échangé leurs points de vue sur les politiques sociales et leur rôle dans la réduction de la faim et de la pauvreté.