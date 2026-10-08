Deux entreprises soumissionnent pour la première phase de l’expansion de l’aéroport des Îles Vierges britanniques

Le gouvernement des îles Vierges britanniques a reçu deux offres pour la première phase de l’expansion de l’aéroport international Terrance B. Lettsome, a annoncé le ministre des Communications et des Travaux, Kye Rymer.

Rymer a dit que les offres avaient été ouvertes le 30 septembre et qu’elles seraient désormais examinées par une équipe d’évaluation.

Lors d’une intervention sur Virgin Islands Voice, Rymer a déclaré que la première phase consistait à prolonger la piste de l’aéroport de 787 pieds à son extrémité ouest.

Il n’a pas identifié les entreprises qui ont soumis des offres ni dévoilé le montant de leurs propositions, indiquant que le gouvernement communiquerait davantage d’informations une fois le processus d’évaluation terminé.

L’appel d’offres a été émis par l’Autorité des aéroports des BVI en mai, invitant des entreprises et des coentreprises à soumettre des propositions pour l’extension de la piste ouest de l’aéroport situé sur Beef Island.

Le contrat proposé comprend la conception, la construction, l’achèvement, les essais et la mise en service de l’extension, ainsi que la correction de tout défaut.

L’annonce de Rymer survient alors que le Premier Dr. Natalio Wheatley évoquait les priorités d’infrastructure du gouvernement et les exigences concurrentes sur les finances publiques, y compris les travaux nécessaires à l’agrandissement de l’aéroport.

Le projet d’agrandissement plus vaste de l’aéroport fait l’objet de discussions entre le gouvernement des BVI et le Royaume-Uni depuis plusieurs années en raison des questions liées au financement et aux plafonds d’endettement du territoire.

En février, Wheatley a déclaré que le Royaume-Uni examinait le dossier économique du projet. Il a dit que l’emprunt proposé dépasserait les ratios d’endettement du territoire et que le gouvernement attendait l’approbation du Royaume-Uni avant de passer à l’étape suivante de la passation des marchés.

Wheatley a également dit que le gouvernement prévoyait de publier les informations de l’étude de faisabilité après avoir déterminé quelles sections devraient être expurgées pour protéger l’intégrité du processus d’appel d’offres.

L’extension de la piste de 787 pieds constitue la première phase du vaste projet d’agrandissement de l’aéroport.