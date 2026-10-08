Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme avertit que Haïti est encore loin des conditions pour des élections crédibles.

Le Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a averti que Haïti demeure loin des conditions requises pour des élections crédibles, alors que la violence des gangs, les violations des droits humains et une crise humanitaire qui se creuse continuent d’affecter le pays.

Lors de son intervention à la 63e session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le 2 octobre, Türk a déclaré qu’il était « difficile d’imaginer » que les conditions nécessaires à des élections crédibles prévues plus tard dans l’année soient réunies.

Il a également appelé à ce que les personnes responsables de violations graves des droits humains et d’abus soient exclus de la course électorale.

Cette alerte intervenait alors que Türk dressait l’ampleur de la violence documentée par son bureau entre le 1er janvier et le 11 septembre. Au moins 5 700 personnes ont été tuées ou blessées par les gangs ou lors d’opérations contre eux au cours de cette période, tandis que plus de 230 personnes ont été enlevées et plus de 1 000 femmes et filles ont été violées.

Türk a indiqué que les chiffres réels étaient probablement plus élevés.

Bien que l’activité des gangs ait été contenue dans certaines zones de Port‑au‑Prince, il a affirmé que les groupes armés continuent de s’adapter et de s’étendre dans de nouvelles zones. Des attaques récentes à Kenscoff et à Gressier, ainsi qu’un afflux croissant de gangs dans le département du Sud‑Est, témoignent d’efforts visant à s’emparer de territoires et de routes de transport clés, a‑t‑il ajouté.

Selon Türk, les premières opérations de la Force de suppression des gangs, mandatée par l’ONU, marquaient une étape longtemps attendue vers une sécurité améliorée. Cependant, il a précisé que cette force reste largement insuffisante par rapport aux effectifs nécessaires et a appelé à son déploiement rapide et complet suite au renouvellement de son mandat.

Il a également insisté sur le fait que des garanties en matière de droits humains doivent être intégrées à ses opérations.

Türk a déclaré que les opérations de sécurité menées par les forces de l’État ont suscité des inquiétudes quant à l’usage inutile et disproportionné de la force. Plus de la moitié de toutes les victimes enregistrées depuis le début de l’année se seraient produites dans le cadre d’opérations de sécurité, avec des centaines de personnes touchées par des balles perdues et des drones explosifs.

Le nombre d’exécutions sommaires par des unités policières spécialisées a diminué d’environ la moitié par rapport à 2025, mais des personnes présumément affiliées à des gangs continuent d’être exécutées sommairement.

Des groupes d’autodéfense ont également tué ou blessé environ 280 personnes jusqu’à présent cette année, a indiqué Türk.

La violence a aggravé la crise humanitaire en Haïti. Plus de la moitié de la population est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë, tandis qu’environ 40 % des Haïtiens n’ont pas accès aux soins de santé de base.

Près d’un million et demi de personnes ont été déplacées de force, selon Türk, tandis que les prisons haïtiennes fonctionnent en moyenne à plus de trois fois leur capacité officielle. Au moins 125 personnes sont mortes en détention cette année.

Les enfants sont également de plus en plus impliqués dans l’activité des gangs. Türk a estimé que 30 % à 50 % des membres des gangs étaient des enfants et que le recrutement et l’exploitation d’enfants par les gangs avaient presque triplé l’an dernier.

Il a ajouté que les enfants sont exploités, trafiqués et maltraités, tandis que les mécanismes pour les protéger et soutenir leur réinsertion restent insuffisants.

Türk a aussi appelé à un renforcement de l’application des sanctions internationales contre les individus qui financent et bénéficient des réseaux criminels, ainsi qu’à une mise en œuvre plus efficace de l’embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité de l’ONU à Haïti.

Il a exhorté les pays à agir contre l’écoulement illicite d’armes et de munitions vers le pays, affirmant que les trafics doivent être stoppés à leur source.

L’officiel de l’ONU a également exprimé des préoccupations concernant le retour forcé des Haïtiens vers Haïti en provenance d’autres pays de la région.

Plus de 220 000 personnes, dont près de 20 000 enfants, ont été renvoyées de force en Haïti en 2026, selon Türk. Il a indiqué que beaucoup avaient fui en raison de menaces sur leur vie ou celle de leur famille et a averti que leur retour pourrait violer le principe de non‑refoulement.

Türk a noté que les Haïtiens vivant à l’étranger ont envoyé près de 5 milliards de dollars en remises dans le pays l’an dernier, soit environ un sixième du produit intérieur brut d’Haïti.

Il a appelé à un soutien international accru pour le gouvernement haïtien, notamment une aide pour renforcer le système judiciaire, améliorer les conditions carcérales et rendre pleinement opérationnelles les unités judiciaires spécialisées.

Ces unités visent à enquêter sur les atrocités de masse, les violences sexuelles et les crimes financiers complexes.

« Ceux qui tirent profit de l’état actuel de désordre sont déterminés à faire échouer Haïti », a déclaré Türk.

« Nous avons besoin que tous les regards se tournent vers Haïti. »

Malgré la crise, il a dit que les communautés du pays tout entier font preuve de résilience, ajoutant que les efforts internationaux doivent aider à créer les conditions dans lesquelles les enfants haïtiens puissent grandir avec l’espoir plutôt que la peur.