Journaliste et producteur Brian St. Juste décède à l’âge de 68 ans

La Press Association of Jamaica (PAJ) déplore la disparition du journaliste et producteur jamaïcain-trinidadien de premier plan, Brian St. Juste, décédé à l’âge de 68 ans après une période marquée par la maladie et des complications médicales.

Dans un communiqué publié vendredi, la PAJ indique que St. Juste a mené une carrière s’étendant sur plus de trois décennies à travers le cinéma, la télévision et le journalisme.

Fils du feu Franklyn St. Juste, pionnier de la radiodiffusion originaire de Trinité, il était également le frère du regretté animateur de radio jamaïcain François St. Juste.

Plus récemment, St. Juste a occupé le poste de directeur général de Timecode Productions Ltd., où il supervisait la couverture télévisée d’importants événements sportifs et culturels, notamment les Championnats du monde juniors de l’IAAF en 2002, les Championnats du monde de Netball IFNA en 2003 et la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde ICC de cricket 2007.

La PAJ indique que St. Juste a également joué un rôle significatif dans le processus démocratique jamaïcain par son travail de production de débats politiques télévisés pour la Jamaica Debates Commission depuis 2007.

Son travail s’est étendu au-delà de la Jamaïque. Il a agi en tant que consultant pour le National Democratic Institute et la Commission américaine sur les débats présidentiels, apportant son aide à des pays des Caraïbes pour l’organisation de débats télévisés au niveau national.

Ses contributions à l’industrie du cinéma et de la télévision lui ont valu plusieurs distinctions, dont le Doctor Bird Award for Creative Achievement (Prix Doctor Bird pour la Réalisation Créative).

St. Juste a également été président de l’Association jamaïcaine des producteurs de films, plaidant en faveur d’un renforcement de la politique cinématographique et du développement de l’industrie cinématographique jamaïcaine.

La PAJ a adressé ses condoléances à la veuve de St. Juste et à ses proches, décrivant sa carrière comme une contribution durable aux secteurs des médias et de la création en Jamaïque.

Les dispositions funéraires seront annoncées à une date ultérieure.