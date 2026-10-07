Les Guyanais peuvent désormais entrer en Arabie Saoudite avec un visa à l’arrivée

Les détenteurs de passeport guyanais peuvent désormais voyager en Arabie saoudite en utilisant soit un visa à l’arrivée, soit un visa électronique, sans devoir préalablement détenir un visa valide pour les États-Unis, le Royaume-Uni ou l’espace Schengen.

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Guyana a annoncé ce changement samedi, le présentant comme un tournant majeur sur le plan des déplacements et de la diplomatie du pays.

Le Guyana est désormais le seul pays d’Amérique du Sud dont les détenteurs de passeports peuvent accéder aux options de visa à l’arrivée et de visa électronique de l’Arabie saoudite sans visa délivré par un pays tiers, selon le ministère.

Auparavant, les voyageurs guyanais devaient posséder un visa valide pour les États‑Unis, le Royaume‑Uni ou l’espace Schengen afin d’être éligibles à un e‑visa saoudien ou à un visa à l’arrivée. Cette exigence a été levée.

Cette modification devrait faciliter les déplacements entre le Guyana et l’Arabie saoudite pour les personnes qui voyagent pour l’Umrah, le tourisme, rendre visite à des proches et pour d’autres motifs.

Les voyageurs guyanais n’auront plus non plus besoin de recourir à un agent ni de se rendre dans une ambassade saoudienne pour accéder à ce dispositif. Ils peuvent déposer directement une demande de visa électronique ou obtenir un visa à l’arrivée en utilisant leur passeport guyanais et en acquittant les frais applicables.

Le ministère a indiqué que ce progrès résulte du raffermissement des relations bilatérales et des discussions en cours entre le Guyana et l’Arabie saoudite, notamment dans les domaines du commerce, des partenariats économiques, de l’investissement, du tourisme et des échanges entre les populations.

Cette nouvelle disposition de voyage devrait aussi renforcer les liens entre les deux pays.

Le gouvernement guyanais a déclaré qu’il poursuivra ses efforts pour renforcer les caractéristiques des passeports lisibles par machine du pays, afin de respecter les normes et exigences internationales, tout en cherchant à développer les opportunités de voyage international pour ses citoyens.