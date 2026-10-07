Garde-côtes découvre des débris alors que la recherche se poursuit pour l’avion médical dispara(i)t près des Bermudes

La Garde côtière des États‑Unis recherche des survivants après avoir localisé des débris d’un avion sanitaire de transport médical, qui avait disparu lors d’un vol reliant les Bermudes à Boston, avec six personnes à bord.

Le Gulfstream G100, immatriculé C-GRJP, a perdu contact vers 2 h du matin, samedi, incitant l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) à avertir la Garde côtière.

Selon les autorités, l’appareil opérait comme ambulance aérienne, avec quatre membres d’équipage canadiens et deux passagers bermudiens à bord. Leurs identités n’ont pas été rendues publiques.

L’arrière‑amiral Matt Lake, commandant du district nord‑est de la Garde côtière, a déclaré dimanche que les équipes poursuivaient les recherches dans les eaux au large de Nantucket, dans le Massachusetts.

« C’est une zone de recherche vaste et exigeante, » a déclaré Lake lors d’une conférence de presse, ajoutant que la priorité de la Garde côtière était de localiser les six personnes à bord de l’appareil.

Parmi les équipages aériens et de surface impliqués dans les recherches figuraient un avion HC-144 Ocean Sentry de la Coast Guard Air Station Cape Cod, un avion HC-130 Hercules de la Coast Guard Air Station Elizabeth City et un hélicoptère MH-60 Jayhawk de la Coast Guard Air Station Cape Cod.

Également mobilisés: une équipe du canot de sauvetage motorisé de 47 pieds de la Coast Guard Station Brant Point et le cutter de la Garde côtière basé à Boston, William Sparling, un cutter à réponse rapide, étaient aussi impliqués.

La Garde côtière a indiqué que les équipes évaluaient les informations recueillies au cours des recherches à mesure que l’opération se poursuivait.

L’arrière‑amiral Lake a déclaré que de plus amples détails sur les personnes à bord ne seraient pas communiqués pour le moment, par respect pour leurs familles.

La recherche demeure active, et la Garde côtière a précisé que des informations complémentaires seraient diffusées au fur et à mesure de leur disponibilité.