Grenade fixe la date du 5 novembre pour les élections générales

La Grenade organisera des élections générales le 5 novembre 2026, a annoncé dimanche le Premier ministre Dickon Mitchell, ouvrant la voie à un scrutin particulièrement suivi qui déterminera si le National Democratic Congress (NDC) demeure au pouvoir.

Mitchell a fait cette annonce lors d’une allocution nationale, quelques jours après avoir conseillé au Gouverneur général, Dame Cécile La Grenade, de dissoudre le Parlement le 2 octobre. Le décret appelant à l’élection a été émis le même jour.

La dissolution du Parlement a officiellement lancé le processus électoral, l’inscription des électeurs ayant également pris fin le 2 octobre. Aucun nouvel électeur ne peut être ajouté à la liste électorale pour l’élection à venir.

Le jour des candidatures est fixé au 15 octobre, tandis que les agents de police disposeront d’une journée de vote spéciale le 2 novembre.

Le Superviseur des Élections et le Bureau des Élections Parlementaires devraient fournir des informations supplémentaires sur les bureaux de vote, les directives électorales et les procédures de vote dans les semaines à venir.

Mitchell, qui dirige le NDC depuis sa victoire sur le Nouveau Parti national (NNP) lors des élections générales de juin 2022, a remercié les électeurs pour leur soutien au cours des quatre dernières années.

« Merci pour votre confiance. Merci pour votre partenariat. Et merci de croire, comme nous, que La Grenade peut viser davantage », a déclaré Mitchell.

Le Premier ministre a déclaré que le travail de transformation du pays n’était pas encore achevé et a exhorté les électeurs à jouer un rôle actif dans la campagne électorale.

« J’encourage chaque citoyen éligible à participer de manière réfléchie aux discussions à venir, à poser des questions critiques et à exercer votre droit fondamental de voter », a-t-il ajouté.

Le NDC avait remporté neuf des 15 sièges à la Chambre des représentants lors des élections de 2022, mettant fin au mandat du NNP au pouvoir.

La prochaine élection sera la première depuis des décennies où le NNP mènera sa campagne sans son dirigeant de longue date et ancien Premier ministre, Keith Mitchell, qui n’est pas apparenté au Premier ministre en exercice.

Keith Mitchell, qui a exercé les fonctions de Premier ministre à plusieurs reprises, a fêté 42 années en tant que parlementaire lors d’une séance spéciale du Parlement le 1er octobre. Il ne se présente pas à la prochaine élection en tant que leader du NNP.

La Chambre des représentants de La Grenade compte 15 membres élus, chacun représentant une circonscription à un seul siège. Un parti doit obtenir au moins huit sièges pour détenir la majorité et former le gouvernement.