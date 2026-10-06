Le roi Charles et la reine Camilla en visite au Guyana avant le CHOGM

Le roi Charles III et la reine Camilla rencontreront le président guyanais Irfaan Ali, des dirigeants autochtones, des entreprises britanniques ainsi que de jeunes scientifiques et écologistes lors d’une visite de deux jours au Guyana, prévue à l’approche de la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM) qui se tiendra à Antigua-et-Barbuda.

Le couple royal visitera le Guyana du 29 au 30 octobre dans le cadre du Tour d’automne du roi, qui s’étend du 27 octobre au 4 novembre et comprend aussi des escales aux Bahamas et à Antigua-et-Barbuda.

Cette visite coïncidera avec le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et le Guyana.

Le roi Charles, qui est à la tête du Commonwealth, commencera sa visite par une rencontre avec Ali au State House. Les deux seront ensuite présents à une réception d’État dans les jardins du State House, réunissant des représentants des communautés de tout le Guyana pour marquer l’anniversaire du partenariat bilatéral.

Le deuxième jour, le roi assistera à une réception avec les entreprises britanniques opérant au Guyana et d’autres parties prenantes locales. L’événement mettra en lumière les liens économiques entre les deux pays, y compris les partenariats et les investissements britanniques au Guyana, qui figure parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde.

Le roi se joindra également à des membres de la communauté guyanaise, y compris des vétérans, au Mémorial de Georgetown (Rabbit Walk). En tant que grand-patron de la Commonwealth War Graves Commission, il déposera des gerbes en hommage aux sacrifices des forces britanniques, guyanaises et d’autres forces du Commonwealth.

Les questions autochtones et la conservation de l’environnement occuperont également une place importante lors de la visite.

Le roi Charles est prévu de rencontrer les dirigeants élus du National Toshaos Council et de visiter un jardin à Georgetown, où il s’informera sur ses caractéristiques botaniques et ses efforts de conservation.

Il rencontrera également de jeunes Guyanais impliqués dans des clubs environnementaux et des initiatives de durabilité. Cette visite coïncide avec la Conférence de l’Alliance mondiale pour la biodiversité, offrant au roi l’occasion de rencontrer des scientifiques, des membres des communautés autochtones et des innovateurs œuvrant dans la biodiversité, la conservation et la restauration.

Le roi entendra aussi parler des travaux du Centre international Iwokrama pour la conservation et le développement de la forêt pluviale, qui gère environ 371 000 hectares de forêt tropicale au Guyana. Charles est patron de l’organisation depuis 2000, après sa visite à la forêt d’Iwokrama lorsqu’il était Prince de Galles.

Son dernier engagement au Guyana se déroulera le long de la digue de Georgetown, où il rencontrera des participants au Dialogue de l’initiative Wilton Park Commonwealth Sustainable Cities.

La visite mettra en lumière les efforts visant à promouvoir un développement urbain durable, avec notamment la reprise des travaux de restauration des mangroves le long du littoral de Georgetown pour protéger contre les impacts côtiers et soutenir la faune.

Le roi Charles avait visité le Guyana pour la dernière fois en février 2000, lorsqu’il était prince de Galles.

Cette visite royale intervient à quelques jours du CHOGM 2026, qui se tiendra à Saint John’s, Antigua-et-Barbuda, du 1er au 4 novembre.

La réunion réunira les dirigeants des 56 pays du Commonwealth, ainsi que des représentants du monde des affaires, de la société civile et des organisations de jeunes. Le thème de cette année est « Accélérer les partenariats et les investissements pour un Commonwealth prospère ».