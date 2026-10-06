Bermuda prévoit un excédent de 170 millions de dollars alors que Burt se prépare à quitter le poste de ministre des Finances

Bermuda prévoit un excédent budgétaire de 169,6 millions de dollars pour l’exercice 2025/26, soit presque quatre fois ce qui avait été prévu initialement, alors que le Premier ministre et ministre des Finances, David Burt, se prépare à quitter ses fonctions et à remettre des finances publiques plus solides à son successeur.

Burt a présenté les résultats budgétaires préliminaires du gouvernement à la Chambre de l’Assemblée le 2 octobre, en soulignant des recettes plus fortes que prévu et une croissance économique soutenue comme preuves du redressement budgétaire depuis son entrée en fonction en 2017.

L’excédent projeté s’élève à 126,3 millions de dollars au-delà de l’estimation budgétaire initiale de 43,3 millions.

Les recettes totales devraient s’élever à 1,57 milliard de dollars, soit 143,5 millions de dollars, ou 10 %, au-delà de l’estimation initiale de 1,43 milliard. Les recettes de l’impôt sur les sociétés devraient constituer une grande partie de cette hausse, atteignant 291 millions de dollars — soit 103,5 millions de plus que les 187,5 millions budgétés.

Les recettes de la taxe sur les salaires sont prévues à 637 millions de dollars, soit 15 millions de dollars de plus que l’estimation initiale.

Burt a déclaré que la position améliorée avait permis au gouvernement de réduire la dette tout en continuant d’investir dans les services publics et les infrastructures.

Les dépenses du compte courant, hors intérêts, devraient atteindre 1,13 milliard de dollars, soit 24,8 millions de plus que le budget. Les dépenses d’investissement devraient se chiffrer à 142 millions, soit 7,8 millions de moins que l’estimation initiale, tandis que les coûts d’intérêts et la gestion des garanties devraient être de 127,8 millions.

Le gouvernement a dépensé 30 millions de dollars pour une subvention au Bermuda Hospitals Board à la suite des négociations salariales, ainsi que 2,4 millions pour les frais généraux du Public Service Superannuation Fund, 1 million de dollars pour le soutien en santé mentale des bénéficiaires du Government Employees Health Insurance et 1 million de dollars pour des policiers supplémentaires.

Les investissements en capital comprenaient 18,5 millions pour le Bermuda Hospitals Board, 8,9 millions pour le logement abordable via la Bermuda Housing Corporation, 8,6 millions pour deux nouveaux ferries rapides, 8,4 millions pour des travaux routiers et 6,4 millions pour stabiliser l’installation de valorisation énergétique des déchets de Tynes Bay.

Burt a dit que la position budgétaire plus solide permettrait au gouvernement d’accorder davantage d’allègements d’impôt aux travailleurs et aux familles.

Il a ajouté que lorsque la Chambre se réunira en novembre, il fournira une mise à jour sur les performances financières du gouvernement pour l’exercice en cours et annoncera la prochaine phase des réductions d’impôt et des mesures d’allègement.

Cependant, l’annonce de Burt intervient alors qu’il se prépare à quitter le portefeuille des finances.

Pour conclure son intervention, Burt a décrit l’amélioration budgétaire comme faisant partie de l’héritage qu’il lèguera au prochain ministre des Finances.

« Ainsi, maintenant que je me prépare à partir, voici les progrès que je laisse au prochain ministre des Finances », a-t-il déclaré.

Burt a mis en contraste la situation actuelle avec les finances qu’il a héritées en 2017, lorsque Bermuda affichait un déficit annuel prévisionnel de 135 millions et une dette nette de 2,4 milliards.

Son gouvernement a ensuite dû faire face à l’effondrement du développement Morgan’s Point, y compris une garantie de 165 millions de dollars émise par l’ancien gouvernement One Bermuda Alliance. Bermuda a emprunté 200 millions et a augmenté son plafond d’endettement afin de respecter cette obligation.

L’île a ensuite dû faire face aux retombées économiques de la pandémie de COVID-19, à la guerre en Ukraine, aux perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales, à une inflation élevée et à la hausse des taux d’intérêt.

Burt a dit que le Plan économique de relance du gouvernement avait aidé Bermuda à retrouver une croissance économique, le chômage ayant chuté à son plus bas niveau depuis plus de 50 ans.

Son administration a aussi lancé plusieurs série de mesures d’allègement fiscal et économique, comprenant des réductions de l’impôt sur les salaires, une diminution de 10 % des frais d’immatriculation des voitures privées, un paquet de mesures de soutien de 15 millions de dollars pour les familles actives et une réduction de 60 % des taxes sur l’énergie.

Le gouvernement a également gelé les prix de l’essence à la pompe au niveau de mars 2026 afin de protéger les consommateurs contre la hausse des coûts énergétiques mondiaux.

Les chiffres préliminaires restent soumis à l’audit. Le Bureau du Vérificateur général examine les États financiers consolidés du Fonds Consolidé pour l’exercice clos le 31 mars 2026. Les états financiers audités complets seront déposés dans les deux Chambres de la Législature.

Burt a dit que la position budgétaire du gouvernement avait fortement évolué durant son mandat.

« Pas de déficits records, pas d’économie en déclin, mais une économie qui croît, des finances publiques plus solides, des investissements accrus dans les Bermudes et une plus grande capacité à répondre aux besoins de notre peuple tout en réduisant le fardeau de la dette », a-t-il déclaré.