TAA ouvre un bureau dédié à Saint-Kitts; Anguilla met en lumière la liaison aérienne régionale

Trans Anguilla Airways (TAA) renforce sa présence à Saint-Kitts-et-Nevis en ouvrant un bureau dédié et une équipe locale à l’aéroport international Robert L. Bradshaw.

La compagnie aérienne, détenue et opérée par Anguilla, ouvrira officiellement le bureau aujourd’hui, alors que Jameel Rochester, directeur du tourisme d’Anguilla, décrit l’investissement comme une étape vers une meilleure connectivité aérienne régionale.

« L’expansion de TAA représente bien plus que l’ouverture d’un bureau dans un aéroport », a déclaré Rochester. « Elle témoigne de la confiance dans le marché, d’un engagement envers les passagers et d’un investissement à long terme visant à déplacer les voyageurs plus efficacement entre nos destinations des Caraïbes. »

Le nouveau bureau devrait améliorer le soutien clientèle et permettre à TAA de travailler plus étroitement avec les responsables du tourisme, les autorités aéroportuaires et les partenaires du secteur du voyage à Saint-Kitts-et-Nevis.

Le directeur général de TAA, Vernol Gumbs, a indiqué que la compagnie entretient des liens de longue date avec la Fédération.

« Saint-Kitts n’est pas simplement une autre destination au sein de notre réseau », a déclaré Gumbs. « Nous entretenons des liens de longue date avec la Fédération et nous la considérons comme une seconde maison pour TAA. »

Il a ajouté que l’établissement d’un bureau permanent et d’une équipe locale reflète l’engagement à long terme de TAA envers ce marché et offrira un soutien direct aux passagers tout en renforçant les relations avec les acteurs du tourisme et du voyage.

Rochester, qui représente Anguilla au sein du comité « Airlift » de l’Organisation du tourisme des Caraïbes, a affirmé que la fiabilité et l’accessibilité des transports régionaux restent essentielles pour la compétitivité touristique des Caraïbes et pour leur développement économique.

« Le défi de la connectivité aérienne régionale ne se résoudra ni du jour au lendemain, ni par une seule compagnie, une seule route ou un seul accord », a-t-il déclaré. « Il faudra une coopération soutenue et une série d’avancées pratiques. »

TAA exploite des services réguliers et charter reliant Anguilla à plusieurs destinations voisines, notamment Antigua, Nevis, Saint-Barthélemy, Saint-Eustatius, Saint-Kitts, Saint-Martin et Tortola.

Le réseau régional de la compagnie offre également des options supplémentaires pour les voyageurs en correspondance avec des services internationaux opérés par des compagnies telles qu’American Airlines et BermudAir, sous réserve des horaires et des conditions de réservation individuelles.

TAA est également devenue récemment disponible via un système de distribution mondial (GDS), augmentant sa visibilité auprès des conseillers en voyages, des voyagistes et des voyageurs.

La compagnie se prépare aussi à introduire le Beechcraft King Air C90 dans sa flotte. Les formations et les procédures de certification réglementaire sont en cours, et ce nouveau type d’appareil devrait offrir une plus grande flexibilité opérationnelle alors que TAA développe ses services régionaux.

« Pour les petites destinations insulaires, chaque liaison fiable compte », a déclaré Rochester. « Le trafic aérien régional soutient les arrivées de visiteurs et leurs dépenses, le commerce, les liens familiaux et les voyages multi-destinations. »

L’expansion de TAA s’inscrit dans le cadre des efforts d’Anguilla pour renforcer son accès aérien global. American Airlines continue d’exploiter le service entre Miami et Anguilla, tandis que BermudAir reprend et étend son service hivernal depuis les États‑Unis et le Canada, y compris un nouveau service au départ de Toronto et de Tampa/St. Petersburg, ainsi que des liaisons depuis Boston, Newark et Baltimore-Washington.

TAA organisera une cérémonie de coupure du ruban pour inaugurer officiellement son bureau de Saint-Kitts aujourd’hui à 15 heures, le 30 septembre, à l’aéroport international Robert L. Bradshaw.