Actualités dominicaines

Bávaro.- L’Institut National de la Circulation et du Transport Terrestre (INTRANT), en collaboration avec la Direction Générale de la Circulation et de la Sécurité des Transports Terrestres (DIGESETT) et la Commission Militaire et de Police (COMIPOL), ont procédé à la détention de cinq bus et minibus exploités par des citoyens dominicains et haïtiens en situation migratoire irrégulière dans la zone de Friusa, Bávaro-Punta Cana, La Altagracia.

Les véhicules servaient au transport de ressortissants haïtiens en situation irrégulière et ont été saisis lors d’une opération d’inspection s’étalant sur plusieurs jours et couvrant plusieurs sites à Bávaro et à l’aéroport international de Punta Cana. Les autorités ont inspecté 19 véhicules, y compris des bus de passagers et des bus touristiques, des minibus, des buggy et des véhicules à quatre roues.

INTRANT a indiqué que l’opération visait des infractions aux articles 44, 74, 321 et 323 de la loi n° 63-17 sur la Mobilité, le Transport terrestre, la Circulation et la Sécurité routière.

Parmi les véhicules saisis figuraient deux bus et trois minibus exploités par deux Dominicains et trois Haïtiens en situation migratoire irrégulière. Neuf buggy et quatre véhicules à quatre roues ont également été saisis, ainsi que quatre bus touristiques qui ne disposaient pas des permis requis par l’INTRANT et qui auraient perturbé les opérations à l’aéroport de Punta Cana.

Les véhicules saisis ont été conduits vers le Centre de détention La Conejita de l’INTRANT à Friusa pour inspection et application des sanctions correspondantes.

Le directeur exécutif de l’INTRANT, Juan Manuel Méndez García, a déclaré que ces inspections s’inscrivent dans le cadre d’un effort plus vaste visant à faire respecter la Loi 63-17 et à assurer le respect des réglementations régissant les transports de passagers, de touristes, de fret et de transports privés. L’institut a indiqué que des opérations similaires seront étendues à d’autres parties du pays.